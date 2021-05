Do que a Juventus precisa na Serie A para garantir vaga na próxima Champions League?

Eneacampeã da Itália nos últimos anos, a Velha Senhora corre o risco de ficar de fora da próxima edição da Champions League; veja todos os cenários

Eneacampeã italiana de 2011-12 a 2019-20, a Juventus corre sérios riscos de ficar de fora da Liga dos Campeões da Uefa na próxima temporada : atualmente quinta colocada da Serie A , ficará de fora se não conseguir ficar entre os quatro primeiros.

Por mais que a vitória diante do Sassuolo , nesta quarta-feira (12), tenha aliviado a situação da Velha Senhora e tornado a classificação mais realista, o time ainda terá dois duelos complicados nas últimas rodadas e terá que secar Atalanta, Milan e Napoli para ter chances de se classificar.

Veja o que a Juventus de Cristiano Ronaldo precisa fazer para se classificar para a Liga dos Campeões da Uefa.

Mesmo com a vitória diante do Sassuolo, a situação da Juventus segue complicada na Serie A : o time não depende só de si para garantir a vaga na Liga dos Campeões da Uefa. O calendário também é complicado, já que o time recebe a Inter de Milão e visita o Bologna nas duas últimas rodadas.

Na quinta posição, com 72 pontos, a Velha Senhora ainda pode tirar as vagas do Napoli (4º), com 73, do Milan (3º), com 75, e da Atalanta (2º), com 75. Mas irá precisar de outros resultados: o problema é que a equipe está atrás dos outros três candidatos também nos critérios de desempate.

O jeito mais fácil, então, talvez seja secar o Napoli: com 73 pontos, basta uma derrota do time do sul e uma vitória da Juventus para que os comandados de Andrea Pirlo ultrapassem o rival. A tendência, porém, é que se ambos terminarem com a mesma pontuação, o Napoli fique na frente pelo saldo de gols - 43 contra 35 da Juve. Veja os cenários envolvendo exclusivamente o Napoli, que visita a Fiorentina e recebe o Verona:

Se a Juventus vencer os dois últimos jogos, chegando a 78: torcer para que o Napoli faça no máximo quatro pontos (não pode vencer os dois jogos), chegando no máximo a 77;

torcer para que o Napoli faça no máximo quatro pontos (não pode vencer os dois jogos), chegando no máximo a 77; Se a Juventus vencer um jogo e empatar o outro, chegando a 76: torcer para que o Napoli faça no máximo três pontos (não pode vencer um jogo e pontuar no outro) e reverter a vantagem de oito gols no saldo, ou para que o Napoli faça no máximo dois pontos (não pode vencer nenhum dos dois jogos), chegando no máximo a 75;

torcer para que o Napoli faça no máximo três pontos (não pode vencer um jogo e pontuar no outro) e reverter a vantagem de oito gols no saldo, ou para que o Napoli faça no máximo dois pontos (não pode vencer nenhum dos dois jogos), chegando no máximo a 75; Se a Juventus vencer um jogo e perder o outro, chegando a 75: torcer para que o Napoli faça no máximo dois pontos (empatando os jogos) e reverter a vantagem de oito gols no saldo (seria preciso de uma goleada histórica em um dos jogos), ou para que o Napoli faça no máximo um ponto (empate um dos jogos e perca o outro), chegando no máximo a 74;

torcer para que o Napoli faça no máximo dois pontos (empatando os jogos) e reverter a vantagem de oito gols no saldo (seria preciso de uma goleada histórica em um dos jogos), ou para que o Napoli faça no máximo um ponto (empate um dos jogos e perca o outro), chegando no máximo a 74; Se a Juventus empatar os dois jogos, chegando a 74: torcer para que o Napoli faça no máximo um ponto (empate um dos jogos e perca o outro), levando uma goleada de mais de nove gols de diferença, ou para que o Napoli perca os dois jogos, estacionando em 73;

torcer para que o Napoli faça no máximo um ponto (empate um dos jogos e perca o outro), levando uma goleada de mais de nove gols de diferença, ou para que o Napoli perca os dois jogos, estacionando em 73; Se a Juventus perder os dois jogos, estacionando em 73: não tem chances de classificação;

Caso o Napoli faça mais pontos que a Juventus nas duas últimas rodadas, o time ainda tem chances de ultrapassar Atalanta ou Milan. Eles se enfrentam na última rodada, mas podem chegar já classificados: o time de Bérgamo visita o Genoa na penúltima rodada, enquanto os Rossoneri recebem o Cagliari.

Se a Juventus empatar com a Inter, porém, Atalanta e Milan podem se classificar juntos na última rodada, precisando apenas do empate. Se a Juve fizer quatro pontos, uma das duas equipes precisa perder as duas últimas para ficar atrás do time de Turim . Se a Juve fizer seis pontos, uma das duas equipes precisa ficar sem vencer nos últimos dois jogos para ser ultrapassada .