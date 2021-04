Pirlo, Agnelli... Juventus pode passar por revolução e volta de Allegri

Existem boas chances do ex-treinador retornar à Velha Senhora para "limpar a casa": ninguém está seguro

Fabio Paratici foi perguntado, antes do duelo entre Juventus e Fiorentina, se Andrea Pirlo seria demitido caso a Juventus não conseguisse a classificação para a Liga dos Campeões.

O diretor de futebol respondeu à Sky Sports Itália, "Nós nem consideramos a opção de ficar de fora da Champions League."

Mas se na época, nem consideravam, agora certamente estão precupados. Após o empate por 1 a 1 no Estádio Artemio Franchi, todas as opções estão sendo consideradas. E todos os profissionais estão sob suspeita.

Na Juve, ninguém está seguro: nem Pirlo, nem Paraciti - e nem mesmo o presidente.

Na verdade, Andrea Agnelli está vivendo a maior crise em seus 11 anos no comando do clube - e não pode culpar ninguém a não ser a si mesmo.

Se liga no que apareceu em um muro de Roma "homenageando" o presidente da Juventus Andrea Agnelli, um dos idealizadores e defensores da Superliga 📸 pic.twitter.com/lNLIZXzxoc — Goal Brasil (@GoalBR) April 21, 2021

Um dos principais defensores da ideia da Superliga Europeia, o executivo de 45 anos foi humilhado publicamente após seu colapso. Foi chamado de "cobra" pelo presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, e de "Judas", pelo presidente do Torino, Urbano Cairo.

O papel de Agnelli no escandâlo envolvendo o passaporte de Luis Suárez também está gerando manchetes negativas, com muitas reportagens afirmando que ele sabia do envolvimento do clube nas tentativas do uruguaio de burlar um exame para conseguir seu passaporte italiano.

Resumindo: as últimas semanas fizeram Agnelli ser motivo de chachota, e um homem na sua posição não ser motivo de chacota.

Ele foi escolhido presidente da Juventus por John Elkann, seu primo e CEO da Exor, empresa que efetivamente tem o controle do clube, mas agora corre o risco de ser demitido pelo próprio homem que o colocou lá: ele supostamente estaria muito decepcionado com os últimos acontecimentos.

Elkann fez uma de suas raras aparições em Continassa, no CT do clube, nesta quinta-feira, para conversar com Agnelli.

A torcida da Juventus não perdoou a "traição" de Agnelli (FOTO: Getty Images)

Foi a tentativa de Elkann para mostrar solidariedade a um presidente que vem sendo atacado por todos os lados e que vai ficar no cargo pelo menos até o final da temporada... mas Alessandro Nasi, braço-direito do executivo na Exor, supostamente estaria sendo preparado como um possível sucessor para Agnelli.

De acordo com os últimos rumores, uma decisão sobre o futuro de Agnelli deve ser tomada na reunião anual de acionistas da Exor, em 27 de maio de 2021.

Pirlo, porém, pode não passar deste domingo. Se a Juventus não bater a Udinese na Dacia Arena, pode ser demitido e substituído até o final da temporada pelo treinador interino Igor Tudor.

Claro: temos muitas variáveis e nada é concreto até o momento, mas não tenha dúvidas: o treinador aparentemente não tem mais como se salvar.

A Velha Senhora literalmente não pode ficar de fora da Liga dos Campeões na próxima temporada, pela sua situação financeira complicadíssima, mas está na quarta colocação da Serie A, com o mesmo número de pontos que o Napoli, terceiro colocado, e que o Milan, quinto, com apenas uma vitória nos últimos três jogos.

E sua situação seria ainda pior se não fosse o colapso dos Rossoneri, que eram os principais desafiadores da líder Inter para vencer o Scudetto, mas hoje estão de fora da zona de classificação para a Champions.

Enquanto o Milan não consegue dar respostas dentro de campo, a Juve sofre com algo até pior: uma crise institucional.

Mas o problema não é só esse: a Velha Senhora ainda tem jogos complicados no calendário e não vem jogando bem.

Eles ainda terão que enfrentar Milan e Inter de Milão, e embora ambos os jogos sejam disputados em Turim, um time que perdeu dentro de casa para o Benevento não pode receber um voto de confiança.

Foi após tal derrota que o ex-treinador dos Bianconeri, Massimiliano Allegri, fez uma aparição - por coincidência - como comentarista na transmissão da Sky Sports Itália.

O timing não poderia ser pior para Pirlo.

Andrea Pirlo não vem tendo o mesmo sucesso de quando jogador no comando da Juve (FOTO: Getty Images)

Após passar sua tarde de domingo explicando para seus companheiros de programa como os atuais campeões italianos - por nove vezes seguidas - perderam para um time cuja folha salarial é um inferior ao que recebe Cristiano Ronaldo, Allegri fez o público relembrar porque tem a fama de ser um dos melhores treinadores da história do futebol mundial.

Foi aí que as especulações de um possível retorno de Allegri para a Juventus começaram a se intensificar. Agora, é o principal ponto de debate acerca do futuro de Pirlo.

É claro: não é difícil entender a pressão sobre o atual treinador.

Como o próprio Pirlo admitiu, o primeiro tempo da equipe diante do Fiorentina foi "horrível", algo que não foi tão incomum para um time fez uma temporada muito decepcionante até aqui.

"Você aprende novas lições a cada jogo," explicou Pirlo em entrevista coletiva, "mas eu não estou feliz, considerando todas as expectativas, e acho que o clube também não está."

Isso é uma verdade inquestionável, mas muitos torcedores estão se perguntando: quem é o culpado de toda essa situação?

Flavio Briatore, ex-presidente da Benetton e da Renault, na Fórmula 1, opinou sobre a situação ao Tuttosport, apontando que a contratação de Pirlo, com zero experiência com treinador, foi uma grande aposta da direção da Juventus.

"Você não dá uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir," cornetou o ex-executivo da Benetton e torcedor da Juventus.

Até mesmo alguns ex-companheiros de Pirlo acreditam que a equipe está pagando o preço pela sua contratação.

"Eu desejo muita sorte para Andrea Pirlo," afirmou o ex-lateral da Juventus, Patrice Evra, no Instagram. "Ele é um grande amigo, e espero que fique na Juventus por muito tempo."

"Mas também preciso dizer que o maior erro foi demitir Allegri: ele é um técnico muito inteligente."

Flávio Briatore é torcedor da Juventus e mais um que acha que a contratação de Pirlo não foi acertada (FOTO: Getty Images)

A cada dia que passa, mais e mais torcedores começam a apoiar o retorno de Allegri... mas ainda não há nada certo. A primeira coisa a se fazer seria convencer o treinador: durante sua participação na TV, o próprio afirmou que sua estadia em Turim já tinha terminado e que ele não desejaria retornar.

Além disso, se retornasse, provavelmente só o faria se fosse para revolucionar o elenco, algo que lhe foi negado em 2019. Cristiano Ronaldo, por exemplo, provavelmente seria um dos primeiros a sair: Allegri pediu para Agnelli "se livrar" do craque, pois o português teria desbalanceado o time.

Ronaldo ainda está lá, é claro, e poucos times teriam como pagar o enorme salário que está provando ser um problema para as finanças da Juve, mas também não há como negar que Agnelli considera Allegri na mais alta prateleira de técnicos do mundo.

Eles ainda são amigos, também, e recentemente foram assistir a um jogo juntos. Ao final de sua passagem, porém, Allegri não tinha um bom relacionamento com Paraciti e o vice-presidente Pavel Nedved, que supostamente teria forçado a sua demissão um ano antes do final de seu contrato.

Se Agnelli trouxesse Allegri de volta, provavelmente Paraciti - no mínimo - seria demitido, já que seu contrato acaba no final do ano, de qualquer jeito. Poucos torcedores ficariam tristes, também.

Paraciti foi fundamental em várias transações, como Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, e acertou algumas boas contratações, como a chegada de Federico Chiesa, provavelmente o melhor jogador da Juve na temporada junto de Juan Cuadrado.

Ele não conseguiu ter, porém, o mesmo sucesso no mercado de transferências que ex-mentor em Turim, Beppe Marotta, que se juntou com outro ex-Juve em Antonio Conte para dar à Inter seu primeiro título nacional em mais de uma década.

Mais artigos abaixo

Na verdade, é bem possível que Pirlo possa ser demitido no mesmo final de semana em que Marotta e Conte confirmem o favoritismo e vençam, matematicamente, o Scudetto.

E essa seria a ilustração perfeita da temporada de ambos os clubes: a prova final dos equívocos da Velha Senhora na atual campanha, uma sucessão de erros que pode levar o eneacampeão da Serie A a potencialmente ficar de fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Nesse contexto, mesmo que o time de Pirlo fique entre os quatro primeiros, isso pode não ser suficiente para o salvar. Ou salvar alguns de seus chefes.