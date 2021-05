Cristiano Ronaldo corre sério risco de ficar fora da Liga dos Campeões após 18 anos

Atacante colecionou mais um fracasso na derrota da Juventus para o Milan, e classificação para a UCL não está garantinda

Nada decisivo, pouco procurado pelos companheiros: em uma palavra, apático. É estranho dizer, mas estamos falando de Cristiano Ronaldo, que de repente se tornou um corpo estranho dentro da Juventus e que corre o sério risco de não participar da próxima Champions League.

Contra o Milan, o camisa 7 confirmou a tendência negativa do último mês passado, com exceção dos minutos finais contra o Udinese em que fez dois gols, Ronaldo atravessa por um momento preocupante.

Na derrota para o Milan por 3 a 0, Cristiano Ronaldo tocou na bola apenas 49 vezes, sem nunca chutar a gol.

Até os seus companheiros o procuraram muito pouco nas jogadas ofensivas e isso deve ter afetado muito o estado de espírito do craque, habituado a magnetizar para si todas as bolas paradas perto da grande área adversária e mandá-las para a rede .

Impiedosos, os votos recebidos pelos três jornais italianos, 'La Gazzetta dello Sport', 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' deram-lhe um 4 que diz tudo sobre o estado de perplexidade de Ronaldo, tendo atingido o ponto mais baixo da sua experiência.

Após a eliminação nas oitavas de final da Champions League, CR7 atraiu uma enxurrada de críticas após o gol marcado de Sergio Oliveira. A bola passou bem ao seu lado antes de terminar a sua corrida no fundo da rede.

A não classificação para a próxima UCL teria graves repercussões não só no futuro da Juventus, mas também para o próprio Ronaldo: com mais um ano de contrato, estaria numa encruzilhada entre a possibilidade de ficar para honrar o acordo firmado em 2018, e o de fazer as malas que pode lhe garantir a etapa de maior prestígio. Este último cenário não é improvável.