Dívida do Atlético-MG com Allan e estafe vira trunfo para o Flamengo em negociação

Mineiros têm pendências financeiras com o meio-campista; débito é referente à premiação da Libertadores e da Copa do Brasil

O Flamengo vê as dívidas do Atlético-MG com Allan como um trunfo nas tratativas para a compra do volante de 26 anos, como soube a GOAL. O Galo tem pendências financeiras também com o estafe do jogador.

Veja informações exclusivas sobre reforços e transferências aqui

Os débitos com o meio-campista são referentes às premiações prometidas ao elenco — o clube atrasou o pagamento por causa das classificações na Libertadores e na Copa do Brasil. Ainda há atrasos em valores como luvas.

As dívidas com o empresário Giuliano Bertolucci, que cuida da carreira do jogador, não se referem apenas às comissões por Allan. O Atletico-MG não efetua pagamentos regulares a agentes há ao menos nove meses, conforme apurado pela reportagem. Há atrasos em parcelas de valores combinados com representantes.

O estafe do atleta, que atua como intermediário na negociação, vê a dívida como uma possibilidade de acelerar o negócio envolvendo a ida do volante para o Ninho do Urubu. Os empresários de Allan estão convencidos de que este é um aspecto que pode intensificar o desfecho das tratativas.

Depois de pedir € 10 milhões (R$ 52,5 milhões) pela liberação do meio-campista, o Galo já aceita reduzir a pedida para € 9 milhões (R$ 47,27 milhões). Os mineiros querem que o valor seja pago sem a determinação de bônus por metas e também exigem uma quantia à vista — o desejo é que 70% do montante seja pago imediatamente após a assinatura do acordo de venda. O restante pode ser parcelado.

Há ainda a tentativa de ficar com um percentual do que o jogador tem direito da negociação. Hoje, o Atlético detém 70% dos direitos econômicos do meio-campista. Allan é dono de 20% dos direitos, e o empresário Giuliano Bertolucci é detentor de uma carta de exclusividade que lhe confere 10% do negócio.