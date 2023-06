Allan se anima com Flamengo, e Atlético-MG quer cerca de 6,3 milhões de euros à vista

Mineiros também querem que o jogador abra mão de uma parte do seu percentual para fechar negócio

Allan está animado com a possibilidade de defender o Flamengo e já admitiu isso à diretoria do Atlético-MG nas tratativas para uma venda durante a próxima janela de transferências. O Galo, inclusive, já admite que dificilmente vai conseguir os 10 milhões de euros (cerca de R$ 52,7 milhões na cotação atual) solicitados num primeiro momento e topa fazer negócio por cerca de 9 milhões de euros (R$ 47,43 milhões na cotação atual) desde que uma parte desse montante seja pago à vista.

Segundo soube a GOAL, os mineiros querem cerca de 6,3 milhões de euros à vista e ainda pleiteiam uma parte do percentual do atleta de 26 anos. Hoje, o Atlético detém 80% dos direitos econômicos do jogador, e o atleta é dono de 20%. O empresário Giuliano Bertolucci tem uma carta de exclusividade que lhe confere 10% de uma eventual transferência — este percentual é descontado da fatia do Galo, que ficaria com 70% da operação.

O Atlético-MG espera receber no mínimo 80% da negociação, ficando com metade do que o jogador tem direito em uma eventual transferência. O desejo é embolsar os 6,3 milhões de euros s à vista e mais 900 mil euros (R$ 4,74 milhões) parcelados. O Galo usa a intenção do atleta em se transferir para conseguir um aumento no valor que tem a receber. Os investidores do clube entendem que o percentual do atleta vale, no mínimo, 7 milhões de euros. A cúpula está disposta a repassar o restante — 2 milhões de euros a jogador e empresário.

O Flamengo acenou com a possibilidade de comprar uma parte do percentual de Allan, deixando o Atlético-MG com uma fatia para uma futura venda. A situação, no entanto, não agradou aos dirigentes do Galo, que não acreditam numa futura venda do atleta.. O Rubro-Negro ainda sugeriu pagar uma parte em dinheiro e ceder um atleta do seu atual elenco, o que também foi descartado.

Em meio às tratativas, Allan se recupera de uma fratura na região da coluna, sofrida na vitória por 2 a 1 sobre o Millonarios da Colômbia, pela terceira fase da Libertadores. O jogador não entra em campo desde então — o jogo ocorreu em 15 de março, no Mineirão.

O Palmeiras também monitora a situação de Allan no mercado da bola. Os paulistas sinalizaram com a aquisição do atleta por € 10,8 milhões, em março deste ano, mas ouviram uma resposta negativa do Galo à época. O Verdão mantém o interesse pelo jogador, mas ainda não enviou uma proposta formal.

No Atlético-MG desde o início de 2020, Allan foi tetracampeão mineiro pelo clube e venceu Brasileirão e Copa do Brasil. No período, disputou 170 partidas, com sete assistências. O volante não marcou gols com as cores do Galo.