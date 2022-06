Diretoria do Flamengo avalia ouvir propostas para vender Pedro

Atacante perde status de "inegociável" e tem última chance com chegada de Dorival Júnior

Ao passo em que avança e fica cada vez mais perto de contratar Everton Cebolinha junto ao Benfica, a diretoria do Flamengo também faz uma análise dos jogadores que tem à disposição no elenco e discute entre si a possibilidade de ouvir propostas pelo atacante Pedro.

Antes com status de "inegociável", Pedro já não goza mais tanto deste prestígio internamente. Há uma discussão sobre se de fato o investimento de 14 milhões de euros valeu a pena. O jogador também analisa a continuidade ou não no clube e deixou isso claro em maio, durante uma entrevista pós jogo.

Na ocasião, Pedro foi questionado sobre rumores de que estaria insatisfeito com a reserva no Flamengo e confirmou que se sentia incomodado com a situação.

"Jogar poucos minutos não é o que eu quero, lógico, mas o Paulo tem conversado comigo para ditar o que devo fazer em campo, as instruções. O que devo fazer está no meu alcance: trabalhar, performar, dar o meu melhor no meu dia a dia. É o que venho fazendo, focando em mim, no meu trabalho", disse o jogador que completou deixando a porta aberta para uma possível saída.

"E no meio do ano a gente conversa, ver o que é melhor para nós todos".

Segundo soube a GOAL, há quem aponte na diretoria que até aqui a passagem de Pedro pelo Flamengo foi uma decepção, tendo em vista o investimento feito. O jogador não conseguiu se firmar como titular com nenhum treinador e passou por alguns momentos complicados.

Por outro lado, o atleta também não ficou feliz com o veto para disputar as Olímpiadas e as poucas oportunidades depois disso. No início do ano, depois da Supercopa do Brasil, em que sequer entrou em campo, diante do Atlético-MG, Pedro ficou muito mexido, o que fez com que o Palmeiras tentasse a sua contratação.

A diretoria do Flamengo, no entanto, rejeitou prontamente duas ofertas do Palmeiras, uma delas na casa dos 20 milhões de euros. Ainda segundo soube a GOAL, Dorival Júnior será ouvido sobre os planos que tem para Pedro, mas caso chegue uma oferta, especialmente de fora do Brasil, o clube não fará tantos esforços para segurar o jogador.

A GOAL ouviu de uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que com a chegada de Dorival Júnior Pedro tem nova e talvez última chance de recuperar o prestígio que tinha quando o clube decidiu efetuar sua compra.

Na ocasião, o Flamengo fechou o negócio com a Fiorentina em 14 milhões de euros, que estão sendo pagos. O clube carioca quitará 100% da compra no segundo semestre de 2023.