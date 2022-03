Flamengo quer 30 milhões de euros por Pedro; Palmeiras sinaliza com 22 mi de euros

O Flamengo adota o discurso de que só negociará Pedro para o Palmeiras pelo valor da multa rescisória, avaliada em 100 milhões de euros (R$ 551,2 milhões na cotação atual). Porém, aceita abrir conversas se chegar uma oferta avaliada em 30 milhões de euros (R$ 165,36 milhões), conforme apurado pela GOAL.

O Fla quer a quantia limpa em seus cofres, sem que sejam envolvidos atletas nas tratativas. A oferta mais recente dos paulistas era de 20 milhões de euros (R$ 110,24 milhões), com dois jogadores inclusos. Foi enviada uma lista preestabelecida de nomes que poderiam aparecer na negociação.

Em que pese o desejo do Flamengo de receber 30 milhões de euros, o Palmeiras está disposto a pagar um valor bem inferior. A ideia do Verdão é desembolsar até R$ 120 milhões pelo centroavante de 24 anos, conforme apurado pela reportagem. O clube pagaria o montante de forma parcelada para contar com o jogador. Uma nova oferta deve ser enviada ao Ninho do Urubu nos próximos dias.

O desejo do Palmeiras de contar com Pedro em seu elenco foi adiantado pela GOAL em 24 de fevereiro passado. Na ocasião, a reportagem publicou que o clube sonhava em contratar o jogador para atender à solicitação de Abel Ferreira por um camisa 9.

De lá para cá, o Verdão sinalizou com a proposta de 20 milhões de euros, que já era um número considerado baixo pelos cariocas. Nos últimos dias, os paulistas aceitaram incluir dois jogadores e formalizaram a oferta ao clube. Os dois presidentes, Rodolfo Landim, do Flamengo, e Leila Pereira, do Palmeiras, conversaram sobre o tema, mas não chegaram a um acordo.

Pedro chegou ao Flamengo da Fiorentina por 14 milhões de euros e tem contrato até 31 de dezembro de 2025. A sua primeira temporada pelo clube, em 2020, foi por empréstimo, que custou 2 milhões de euros. Posteriormente, a diretoria desembolsou mais 12 milhões de euros na compra definitiva. Nesta temporada, sob o comando de Paulo Sousa, fez sete partidas, com três gols marcados.