Flamengo recusa R$ 110 milhões, e Palmeiras promete nova proposta por Pedro

O Flamengo voltou a recusar uma investida do Palmeiras por Pedro. Os paulistas propuseram 20 milhões de euros (R$ 110,23 milhões na cotação atual) mais dois jogadores para contar com o atacante de 24 anos. Entretanto, os cariocas reforçaram que não estão dispostos a liberar o atleta para um de seus concorrentes diretos no futebol nacional. Há intenção de nova tentativa nos próximos dias.

O Verdão promete uma nova oferta pela contratação do centroavante nos próximos dias. O valor da investida já havia sido antecipado pela GOAL há algumas semanas. A ideia era propor 20 milhões de euros apenas pelo jogador. No entanto, como os cariocas recusaram a possibilidade, os paulistas se dispuseram a incluir mais dois atletas em uma lista pré-determinada para buscar o atacante.

O Flamengo mantém a postura de antes e exige o valor de sua multa rescisória para o futebol nacional: 100 milhões de euros (R$ 551,15 mihões). Os cariocas não desejam liberá-lo para um concorrente direto no futebol nacional.

A informação sobre a nova oferta do Palmeiras ao Flamengo foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL com duas fontes distintas.

Pedro chegou ao Flamengo da Fiorentina por 14 milhões de euros e tem contrato até 31 de dezembro de 2025. Nesta temporada, sob o comando de Paulo Sousa, fez sete partidas, com três gols marcados.