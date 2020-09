Diretor do Bayern detona agente de Alaba por falta de acordo: “Piranha gananciosa"

O emprresário Pini Zahavi, que já envolveu em polêmicas com as negociações de Ashley Cole e Rio Ferdinand, foi criticado pelo cartola

Pini Zahavi, empresário de David Alaba, do de Munique, foi criticado pelo ex-presidente do clube alemão, Uli Hoeness. O cartola acredita que os atuais campeões europeus teriam assinado um contrato maior com o atleta, não fosse a influência do agente, chamado de “piranha gananciosa” por Hoeness.

“Ele tem uma piranha gananciosa como agente. Ele se deixa influenciar muito por ele. Isso é realmente tudo sobre o dinheiro. Ele já está no melhor clube do mundo. Para onde mais ele iria? Tomamos café várias vezes nas últimas semanas, mas por causa de Zahavi ainda não houve desfecho", afirmou ele.

O autríaco está na equipe bávara desde 2008 quando chegou às categorias de base do clube. Com 28 anos, 386 partidas e duas vezes vencedor da UCL, ele tem contrato até junho de 2021. Por isso, a preocupação com a renovação do jogador.

O empresário Pini Zahavi, que já se envolveu com polêmicas em negociações com Ashley Cole e Rio Ferdinand, segue negociando com o Bayern, que joga no dia 18 de setembro, na primeira partida da 2020/21 e seis dias depois enfrentam o , na Puskas Arena, em Budapeste, pela Supercopa Europeia.