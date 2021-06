Dinamarca x Finlândia suspenso: tudo sobre o jogo da Eurocopa

O jogo da primeira rodada foi paralisado e depois suspenso pela Uefa por conta do mal súbito sofrido por Christian Eriksen, da seleção dinamarquesa

O jogo entre Dinamarca e Finlândia, que acontecia em Compenhague pela primeira rodada da Eurocopa 2020 foi suspenso antes do final do primeiro. Aos 42 minutos de jogo, o meia Christian Eriksen, jogador dnamarquês, sofreu de um mal súbito e caiu em campo. No momento, o placar era de 0 a 0. Segundo a Fedração Dinamarquesa, às 15h03 (de Brasília), o jogo retorna em 25 minutos.

O jogador de 29 anos, que atua também pela Inter de Milão, ao final do primeiro tempo, avançava em direção a bola, no lado esquerdo do campo, quando caiu desacordado, sem contato com outro atleta, ou choque. Todos que estavam em campo rapidamente pediram atendimento em campo.

Os médicos entraram para fazer o socorro do jogador, que foi coberto com uma cortina para não ficar exposto ao público do estádio. Minutos depois, Eriksen saiu de campo para ser transferido ao hospital próximo ao estádio e, imagens divulgadas mostram o jogador acordado.

A Uefa, em seguida, anunciou que a partida havia sido suspensa "devido a uma emergência médica".

Os alto-falantes do estádio recomendaram que os torcedores presentes seguissem por lá, para receberem as notícias. E, por enquanto, são boas. Em seu perfil oficial, a Uefa atualizou que Eriksen foi encaminhado ao hospital e que seu quadro é estável. A informação também foi confirmada pela Federação Dinamarquesa de Futebol.

Depois, com a situação de Eriksen mais tranquila, segundo informações, os torcedores foram informados de que o jogo vai continuar, às 15h30 (de Brasília). Os cinco minutos restantes do primeiro tempo serão jogados e, depois, o segundo tempo. Segundo a conta oficial da Uefa no Twitter, a retomada da partida foi um pedido feito pelos jogadores das duas seleções

Após a emergência médica envolvendo o jogador dinamarquês Christian Eriksen, realizou-se uma reunião de urgência com as duas equipas e árbitros. Mais informação será comunicada às 18h45 (Portugal Continental)



(tradução: Christian Eriksen está acordado e fará novos exames no Rigshospitalet [hospital próximo ao estádio]. A partida é temporariamente adiada.)

Nenhuma informação sobre a retomada da partida foi divulgada pela Uefa, que prometeu, em mensagem no telão do estádio, trazer notícias em breve. E o estado médico do jogador vai sendo atualizado pelos perfis oficiais da Uefa e da Federação conforme forem surgindo.