Christian Eriksen: tudo sobre o meia de 29 anos da Dinamarca e da Inter de Milão

O meio-campista dinamarquês é um dos maiores talentos de seu países e também já defendeu Ajax e Tottenham

Christian Eriksen é uma das grandes referências do futebol dinamarquês. Aos 29 anos, o meia é o camisa 10 de sua seleção na Euro2020. Na estreia de sua equipe nacional contra a Finlândia, o atleta precisou de atendimento médico depois de sofrer um colapso dentro de campo, o que acarretou na interrupção momentânea da partida. A boa notícia é que Eriksen chegou ao hospital acordado e tem quadro estável.

Jogador de grande habilidade com a bola nos pés, Eriksen chegou à Euro 2020 depois de conseguir dar uma volta por cima na Inter de Milão, onde chegou como grande contratação em 2019-20. Se inicialmente não conseguiu estar à altura das expectativas dos torcedores italianos, na última temporada (2020-21) o meio-campista recuperou o bom futebol e foi peça importante para ajudar os Nerazzurri a conquistar o título italiano após um jejum de 10 anos.

Início no Ajax, idolatria no Tottenham

Antes de chegar com pompas de grande craque ao futebol italiano, Eriksen também deixou ótimas impressões por Ajax e Tottenham. Apesar de ter feito as categorias de base na Dinamarca, Christian finalizou sua preparação na Holanda. Ainda jovem, o desempenho apresentado no seu país natal já vinha chamando atenção de clubes como Real Madrid, Barcelona e outros gigantes, mas a escolha foi por se aperfeiçoar na famosa e conhecida academia do Ajax.

Pelo clube de Amsterdã, Eriksen estreou como jogador profissional na temporada 2009-10 e não demorou a ter sua primeira chance na seleção dinamarquesa e seu talento rendeu comparações com craques como Wesley Sneijder e Michael Laudrup.

Eriksen deixou o Ajax em 2013, tendo ajudado o clube de Amsterdã a se recolocar em posição hegemônica no futebol holandês. O dinamarquês levantou três vezes o título do campeonato holandês, além de uma copa nacional e uma supercopa – a Johan Cruyff Shield. O clube escolhido por ele foi o Tottenham, que pagou cerca de 12,45 milhões de euros.

Vestindo a camisa do clube londrino, Eriksen virou ídolo pelo que fez entre 2013 e 2020. Apesar de não ter conseguido fazer os Spurs saírem da fila sem títulos, teve importância para ditar o ritmo de jogo do time e foi peça importante na ótima campanha do time na Champions League 2018-19, quando os Spurs chegaram na final e foram vice-campeões. Considerando todas as competições, foram 305 jogos, 69 gols e impressionantes 82 assistências.

Apesar do carinho pelo Tottenham, o desgaste interno com a comissão técnica encabeçada por José Mourinho, aliado à sede por títulos, o fez pedir uma transferência. Os valores não foram confirmados, mas a imprensa europeia especulou que os valores giraram na casa dos 20 milhões.

Inter de Milão: altos e baixos com volta por cima

Na Internazionale de Milão o dinamarquês chegou com pompas de grande craque, mas não causou impacto imediato no time então treinado por Antonio Conte. Eriksen, inclusive, chegou a perder o status como titular no seu primeiro ano na Itália e teve o futuro especulado em outro lugar. No entanto, o dinamarquês conseguiu dar a volta por cima e voltou a ser peça importante no meio-campo da Inter durante a campanha 2020-21, que ficou marcada pelo título italiano conquistado com uma campanha impressionante.

Euro 2020

Com moral alta pelo roteiro escrito na Internazionale, Eriksen chegou para a disputa da Euro como referência técnica da seleção dinamarquesa – ao lado do goleiro Kasper Schmeichel.