Diego Costa é oferecido ao Barcelona

Diego Costa foi oferecido ao Barcelona, segundo o jornal catalão "Sport". Livre no mercado da bola após rescindir com o Atlético-MG, o atacante teria interesse em voltar a jogar na La Liga, de acordo com a publicação.

O brasileiro de 33 anos, no entanto, não é a primeira opção do Barcelona no mercado da bola. O clube catalão investe na contratação de Aubameyang, do Arsenal, e para isso precisa antes negociar a saída de Dembelé. Morata, emprestado para Juventus, também foi alvo, mas o Atlético de Madrid, dono dos direitos econômicos, dificulta a operação por não querer reforçar um rival.

Diego Costa esteve na mira do Corinthians, atrás de um camisa 9 no mercado da bola. Mas o presidente Duilio Monteiro Alves descartou a contratação, em entrevista ao ge.

Mais artigos abaixo

No Atlético-MG, Diego Costa fez 19 jogos, cinco gols e deu uma assistência. Ele não se firmou como titular, em meio à fase espetacular de Hulk, protagonista nos títulos do Brasileirão e Copa do Brasil.