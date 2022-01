Corinthians faz oferta a Diego Costa com contrato de duas temporadas

Diego Costa recebeu uma proposta para defender o Corinthians no mercado da bola. O centroavante de 33 anos foi procurado para assinar por duas temporadas, com salário pouco superior ao da época de Atlético-MG, quando recebia R$ 16 milhões por temporada. Os números exatos não são revelados.

Os moldes da oferta agradam ao atleta, que venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil na Cidade do Galo. Entretanto, ele deixou claro para a diretoria do Timão que vê a volta à Europa como prioridade. A ideia do atleta é seguir no continente, onde jogou por Atlético de Madrid e Chelsea.

Em que pese o desejo de voltar à Europa, onde tem residência fixa, Diego Costa ainda não recebeu uma proposta convincente nesta janela de transferências. A única oferta vinda do exterior foi do Cádiz, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol.

Sem uma proposta convincente, o avante não descarta a permanência no Brasil para jogar pelo Corinthians. A sua mudança ao Parque São Jorge dependeria da falta de propostas vindas do exterior.

Livre no mercado da bola desde a rescisão com o Atlético-MG, Diego Costa está na Espanha, onde faz trabalhos físicos para manter o condicionamento. O centroavante soma cinco gols e uma assistência em 19 partidas feita pelo seu último clube. No período, conviveu com problemas musculares.

Mais artigos abaixo

A informação sobre a proposta do Corinthians a Diego Costa foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL.