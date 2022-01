Barcelona precisa negociar Dembelé para ter Aubameyang

O Barcelona quer a contratação de Aubameyang, do Arsenal, mas antes precisa resolver a saída de Dembelé. Segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo", a negociação de Dembelé com outro clube antes do fim da janela de transferências (segunda-feira, dia 31) de inverno condicionará a chegada de Aubameyang ao Barça.

Curiosamente Aubameyang e Dembelé são amigos dos tempos de Borussia Dortmund, clube alemão no qual jogaram juntos. Mas essa dupla não será reeditada agora no Barcelona segundo o jornal catalão.

Por causa do fair play financeiro, o Barcelona precisa abrir espaço em sua folha salarial e comunicou a Dembelé que após não renovar seu contrato o quer fora.

Nesse contexto, o jornal coloca como condição "imprenscindível" para Aubameyang vestir a camisa do Barça a saída do seu amigo Dembelé antes da meia-noite da próxima segunda-feira, quando se fecha a janela de transferências.