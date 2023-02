Diretoria e atletas do Flamengo cobram resposta rápida após derrotas na Supercopa e Mundial de Clubes

Diretoria trata título da Recopa Sul-Americana como prioridade máxima

Depois de perder dois jogos decisivos em sequência para o Palmeiras, na Supercopa do Brasil, e para o Al Hilal, na semifinal do Mundial de Clubes, a diretoria rubro-negra e elenco cobraram uma resposta rápida para a sequência da temporada.

Uma conversa no vestiário destacou a importância de virar a chave das derrotas de olho na Recopa Sul-Americana, diante do Independiente Del Valle. Antes disso, no entanto, o grupo se prepara para o duelo contra o Al Ahly, do Egito, na disputa do terceiro lugar do Mundial.

A Recopa, inclusive, é vista como uma competição importantíssima pela diretoria do Flamengo, especialmente pelo presidente Rodolfo Landim. Ele se orgulha da façanha de ter sido em seu mandato o primeiro título internacional conquistado pelo Flamengo ao lado de sua torcida, no Maracanã, o que aconteceu em 2020, diante deste mesmo Del Valle, e quer repetir a dose.

Apesar da frustração, a cobrança é para que o Flamengo deixe o Mundial de Clubes de forma digna e que haja empenho para vencer o time africano. Além disso, caso perca o terceiro lugar, a diretoria e os atletas sabem que a pressão ficará ainda maior.

Em certo momento, houve um temor de que a frustração pela derrota na semifinal pudesse abalar a equipe. Ao contrário disso, segundo soube a GOAL, a comissão técnica entende que o grupo está reagindo bem. No treino desta quinta-feira (9), por exemplo, os atletas estavam com o ar mais leve, diferente do que se viu na primeira atividade depois do revés.

O Flamengo encara o Al Ahly, do Egito, neste sábado (11), pela disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes. A partida acontece às 12h30 (16h30 no horário local). Depois da partida, o rubro-negro volta ao Brasil e deve desembarcar no país no domingo.