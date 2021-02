Dedé consegue rescisão com o Cruzeiro. Desafio agora é voltar a jogar bem

O zagueiro não entra em campo desde outubro de 2019 e já está com 32 anos

Dedé está livre no mercado. Após longo imbróglio judicial com o Cruzeiro, em que o atleta pede cerca de R$ 35 milhões, entre salários atrasados, danos morais e outras pendência, o jogador conseguiu a rescisão de seu contrato na justiça e está livre para assinar com outro clube.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Tendo ficado fora dos planos da Raposa durante toda a temporada de 2020, o zagueiro acionou a equipe na justiça. Como o último pagamento do clube em relação ao FGTS corresponde a maio de 2020 - pago em dezembro de 2020 -, o atleta de 32 anos utilizou um mecanismo da lei do futebol para se desligar do time mineiro.

Contratado pelo Cruzeiro em 2013 por R$ 14 milhões, Dedé viveu uma carreira de altos e baixos na Toca da Raposa: foi bicampeão brasileiro no começo de sua passagem, em 2013 e 2014, e fundamental na conquista da Copa do Brasil em 2018, mas é outro dos atletas que ficaram marcados pelo rebaixamento em 2019.

Agora, o zagueiro terá que repetir o que fez em um de seus melhores momentos na Raposa: uma recuperação quase milagrosa.

Lesionado em dezembro de 2014, Dedé passou 2015 inteiro se recuperando, antes de voltar no início de 2016... e sentir a mesma lesão após apenas cinco jogos. Retornou em 2017 e conseguiu atuar em só sete partidas, antes de se contundir novamente e ficar fora o resto do ano.

Assim, após ficar parado praticamente por três anos, muitos imaginavam que ele poderia encerrar a carreira devido às lesões. Mas o jogador se recuperou, teve um excelente 2018, chegou a ser pré-convocado para a Copa do Mundo e se tornou ídolo da torcida... por um breve período de tempo.

Dedé pelo Cruzeiro em 2019 (números no SofaScore):



⚔️ 32 jogos

⚽️ 3 gols

🆚 38 desarmes

⤴️ 37 interceptações

✂️ 187 cortes

💪 74% duelos aéreos ganhos

👊 21 faltas

🔄 7 dribles sofridos

❌ 2 erros defensivos

💯 Nota SofaScore 7.11



🔎 Não atua há 490 dias.



Caberia no seu time? pic.twitter.com/FqUeIu5dyI — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 22, 2021

Após um 2018 "dos sonhos", veio o pesadelo de 2019: Dedé até começou bem o ano, junto com o Cruzeiro, mas caiu de produção drasticamente no segundo semestre e viu as lesões voltarem. Para piorar, começou a ser alvo da torcida junto com outros veteranos do elenco e viu o rebaixamento do clube de fora dos gramados, tendo sido acusado por parte da torcida de "forçar lesões" para não entrar em campo.

Devido ao salário alto, esteve de fora dos planos da Raposa para 2020, mas não conseguiu encontrar um novo clube. Agora, a praticamente um ano e cinco meses sem participar de um jogo de futebol, terá que convencer uma nova equipe que pode, novamente, se recuperar, voltando a ser um dos principais defensores do país. Mais velho, é claro, e sem nenhum ritmo de jogo. Uma tarefa difícil, sim, mas para um jogador que já mostrou que pode dar a volta por cima.