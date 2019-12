Desmanche no Cruzeiro: quais medalhões devem sair depois do rebaixamento?

O elenco cruzeirense deve sofrer baixas para disputar a segunda divisão do Brasileirão

Após perder para o no sábado (08), o se despediu do grupo de elite do Campeonato Brasileiro e vai jogar a segundona no ano que vem.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

A campanha cruzeirense de 2019 ficou muito marcada pelos problemas internos do clube, tanto de diretoria, quanto de elenco. Muitos jogadores de renome foram apontados como responsáveis pela queda da . Com isso, já é de esperar que parte dos jogadores deixe o clube, ainda mais depois da entrevista de Zezé Perrella, gestor de futebol do time, em que ele diz que o rebaixamento vai afetar as contas do Cruzeiro, que já possui uma dívida de R$700 milhões.

Um dos elencos mais cobiçados do país no começo do ano, o Cruzeiro deve se desfazer de medalhões do time, que além dos altos salários, foram muito criticados pela torcida. O Uol Esporte fez um levantamento de quais são os jogadores mais cotados a deixar o time para próxima temporada. A Goal mostra pra você:

THIAGO NEVES

(Foto:DOUGLAS MAGNO/AFP/Getty)

O meia é um dos mais prováveis a deixar o time. Depois de ser apontado como motivo pela saída de Rogério Ceni e de ser afastado dos últimos jogos do ano, Thiago caiu no desgosto da torcida. Apesar de ter dito que aceitaria uma redução salarial para ajudar o Cruzeiro na série B, ele deve ser negociado pela diretoria.

Contrato até: dez/2020

FRED

(Foto: Miguel Schincariol/Getty)



Apesar do bom início de temporada, o atacante decepcionou com atuações muito ruins e acabou indo para o banco. Também muito criticado pela torcida, Fred pode deixar o time antes do fim de seu contrato. O salário de mais de R$1 milhão é dado como um dos principais motivos para isso.

Contrato até: dez/2020

EDÍLSON

(Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O lateral é mais um dos jogadores muito criticados pela torcida. Ele tem um dos salários mais altos de sua posição, porém teve um ano bem ruim e acabou virando reserva de Orejuela no meio do ano. A tendência é que ele deixe o clube, mas caso permaneça, deve continuar banco do colombiano.

Contrato até: dez/2020

PEDRO ROCHA

(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro EC)

Quando confirmado o empréstimo junto ao , Pedro Rocha foi muito celebrado pela torcida cruzeirense, no entanto, por falta de dinheiro, o clube não deve exercer o direito de compra do atacante, que deve voltar à .

Contrato de empréstimo até: dez/2019

DEDÉ

(Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro EC)

O zagueiro já está no clube há muito tempo, mas também deve sair agora no fim do ano. Mesmo com status de ídolo, Dedé ficou com uma imagem manchada depois da saída de Rogério Ceni, além de ter um salário que vai muito além da realidade do clube na próxima temporada. Muito cobiçado no início do ano, Dedé pode deixar a Raposa sem destino definido.

Contrato até: dez/2021

MARQUINHOS GABRIEL e SASSÁ

(Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro EC)

Os dois devem entrar na lista de jogadores a serem negociados pelo Cruzeiro, sem terem sido titulares absolutos durante o ano.

Contratos até: dez/2021

QUEM DEVE FICAR?

(Foto: Douglas Magno/Getty Images)

Apesar da necessidade de cortar gastos, o Cruzeiro e o técnico Adílson Batista querem contar com alguns dos grandes nomes para o ano que vem. O goleiro Fábio, o zagueiro Léo e o volante e capitão Henrique estão nos planos da série B. Os três são os menos criticados pela torcida, que não os culpa pelo rebaixamento.