De Tite e Guerrero a Cássio e Danilo: Por onde andam os campeões do Mundial de 2012 com o Corinthians?

Quase oito anos após conquistar o torneio pela segunda vez, Cássio e Fábio Santos são os únicos remanescentes da histórica vitória diante do Chelsea

O torcedor do jamais esquecerá o dia 16 de dezembro de 2012, quando o conquistou o bicampeonato do da Fifa ao vencer o por 1 a 0, no Estádio de Yokohama. Mais de sete anos já se passaram desde aquela atuação memorável, que teve como destaques os milagres de Cássio debaixo das traves, o gol eternizado de Paolo Guerrero e a festa da Fiel, que invadiu o .

Como no futebol isso é praticamente uma vida, muita coisa mudou desde aquele dia inesquecível. E do elenco campeão, apenas dois jogadores seguem no Timão.

Cássio uma das peças mais importantes daquela conquista, nunca deixou o Corinthians. O goleiro ainda brilhou em outras conquistas do clube, como no Brasileirão de 2015, no de 2017, ou no tricampeonato Paulista, entre 2017 e 2019. Agora, o ídolo da Fiel também tem a companhia de Fábio , que acertou seu retorno ao Parque São Jorge neste mês de outubro.

(Foto: KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)

Maior vencedor e segundo que mais comandou o Corinthians na história, Tite, que já havia sido campeão brasileiro em 2011, ganhou outros três títulos na sua segunda passagem pelo clube, depois da Libertadores: Mundial 2012, 2013 e 2013. O treinador então deixou o Timão no fim de 2013, mas retornou um ano depois para ser campeão do Brasileirão de 2015. No dia 15 de junho de 2016, deixou o comando do Alvinegro para assumir a seleção brasileira, onde está até hoje.

Capitão daquela equipe, Alessandro também seguiu no Corinthians por um bom tempo, mesmo após pendurar as chuteiras. Em 2013, ele virou coordenador de futebol do clube e, com a saída de Edu Gaspar para a seleção brasileira, em 2016, passou a ser gerente de futebol do Timão. Contudo, o ex-lateral deixou o Parque São Jorge no início do ano passado.



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Além de Alessandro, outros jogadores daquele elenco também já se aposentaram, como Chicão, um dos líderes do time na época, Paulo André, que até pouco tempo ocupava a função de diretor esportivo no -PR, Anderson Polga e Douglas, assim como Danilo e Emerson Sheik, dois dos nomes mais importantes da equipe.

Por outro lado, um grupo de jogadores que esteve presente naquela conquista está agora no Internacional, incluindo Paolo Guerrero, autor dos dois gols do Corinthians no Mundial de 2012. Além dele, Edenílson e Danilo Fernandes também defendem o atualmente.

(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Alguns nomes daquele elenco ainda seguem brilhando fora do Corinthians, como Paulinho, ídolo da Fiel que atualmente joga no Guangzhou Evergrande, da , Felipe, hoje no Atlético de Madrid de Diego Simeone e recentemente convocado para a seleção brasileira por Tite, Romarinho, no Al-lttihad, da , e William Arão, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2019, com o .

Já em fim de carreira, outros jogadores do time campeão mundial estão espalhados pelo , como Júlio César ( ), Ralf (Avaí), Wallace ( ), Jorge Henrique ( ) e Giovanni ( ).



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Além deles, o argentino Juan Manuel Martínez retornou para sua terra natal em 2013, e hoje defende o Almagro. Por fim, o lateral Gulherme Santos, ainda jovem na conquista do mundial, rodou por muitos times e atualmente está sem clube, após rescindir contrato com o Barretos, de .