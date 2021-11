De Otamendi a Richarlison, Brasil e Argentina também rende provocações nas redes sociais

Rivais eternos, Brasil e Argentina costumam travar duelos quentes dentro de campo, repletos de provocações, confusões e faltas mais duras. Mas agora a rivalidade também parece se estender às redes sociais.

Na era "digital", com clubes e jogadores sempre conectados, estamos nos acostumando a ver atletas das duas equipes se provocando após as partidas. E no 0 a 0 desta terça-feira (16), não foi diferente.

Dessa vez, a provocação foi resultado de um lance polêmico que aconteceu dentro de campo: após bonita jogada de Raphinha, no primeiro tempo, Otamendi deixou o braço e acertou o atacante com uma cotovelada clara e proposital.

A cena indignou a torcida brasileira, ainda mais após o VAR não chamar o árbitro Andrés Cunha para rever o lance. Mas Otamendi não deixou por isso mesmo.

Em uma postagem da emissora TyC Sports, uma das mais tradicionais da Argentina, mostrando uma foto do lance, o zagueiro respondeu ironizando e comentando: "só bola", mesmo após a CBF ter entrado com representação na Fifa diante do defensor.

Richarlison, por outro lado, é outro dos que já se acostumou a provocar a seleção argentina: o jogador já comentou rindo em várias postagens de jornais do país, especialmente após derrotas da Argentina, ironizou a eliminação do rival nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, e publicou algumas vezes a famosa frase: "se busca rival em Sudamerica".

SE BUSCA RIVAL EN SUDAMERICA 🇧🇷 — Richarlison Andrade (@richarlison97) August 7, 2021

E é fácil dizer que a postura do Pombo já incomodou os jogadores argentinos: após mais uma provocação do atacante do Everton, no início das Olimpíadas, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso e Angel di María responderam questionando o desempenho do jogador na final da Copa América, vencida pela Argentina.

Além disso, após duelo entre Tottenham e Everton, Cristian Romero, zagueiro da Argentina, aproveitou para publicar uma foto onde aparecia dando uma leve "patada" no brasileiro, caído no chão, em outra provocação.

Tudo normal: é esse tipo de provocação sadia que engrandece as disputas e aquece os clássicos. Só não pode dar cotovelada no rosto, não é, Otamendi?