A resposta de Di María às provocações de Richarlison aos argentinos

O Pombo vem provocando so argentinos, e o atacante do PSG acha que já passou do ponto

O jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 pode até não ter acontecido . Mas as provocações, sim. Mesmo sem ter se apresentado à seleção, Richarlison foi o rei da zoeira em suas redes sociais, provocando os hermanos a cada chance que tinha. E tem gente que não está gostando muito da postura do brasileiro.

A rivalidade entre Brasil e Argentina vem de longe, as duas maiores seleções da América do Sul competem em tudo. E o clima ultrapassa os gramados e arquibancadas e, hoje, estão nas redes sociais, até mesmo por parte dos jogadores. Quem mais gosta de provocar é Richarlison, atacante da seleção amarelinha, mas na opinião de Ángel Di Maria, o Pombo está exagerando, e falando sozinho.

Desde a disputa dos Jogos Olímpicos, quando o Brasil recebeu a medalha de ouro sem que a Argentina tenha sequer se classificado ao mata-mata, Richarlison tem aproveitado todas as oportunidades para dar o troco nas provocações feitas pelos argentinos após vencerem o Brasil na final da Copa América.

Durante a rodada tripla das Eliminatórias, o Pombo, que não foi liberado pelo Everton para defender a seleção, estava com a corda toda nas provocações. Em uma delas, brincou dizendo que o Brasil não tem mais rivais na América do Sul.

O atacante da seleção Argentina e do PSG deu uma entrevista ao programa Fútbol 90 , da ESPN Argentina , e aproveitou para responder - mas não entrando na pilha - as provocações do Pombo. "Você tem que dizer ao Richarlison que acabou. Foi só um pouco ... Não sei o que ele quer. Nós já respondemos ele, mas agora ele continua sozinho'', disse Di María, garantindo que ninguém mais vai respondê-lo.

Companheiro de Neymar e Marquinhos no PSG, Di María foi perguntado sobre como é o clima de provocações por lá, e foi bem claro sobre a superioridade argentina. "Somos muitos, e os brasileiros apenas dois. Nós os deixamos bem loucos. O mesmo que fazemos no Instagram, fazemos no dia a dia. Neymar deixa, ele gosta de brincar. Marquinhos fica mais bravo'', revelou o atacante.

O PSG de Di María volta a campo na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), contra o Club Brugge , pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.