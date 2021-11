O que o VAR de Argentina x Brasil disse sobre cotovelada em Raphinha?

Na última terça-feira (16), a seleção brasileira foi ao Bicentenario, em San Juan, para enfrentar a Argentina em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo no Qatar, de 2022.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Otamendi acertou uma cotovelada no rosto do atacante brasileiro Raphinha, levando o lance à revisão do VAR. Por fim, nem a falta acabou sendo marcada, e o jogo seguiu normalmente.

O duelo foi finalizado recheado de confusões e com placar em 0 a 0, mas as personagens principais da partida foram os uruguaios Andrés Cunha e Esteban Ostojich, árbitro de campo e assistente de vídeo, respectivamente, punidos nesta quarta pela Conmebol por tempo indeterminado.

Ostojich, na revisão, considerou o golpe de "intensidade média", com falta e para amarelo. Já Cunha, do campo, não viu a agressão e não marcou nada, deixando o jogo seguir. Wilson Seneme, brasileiro presidente da comissão de arbitragem da Conmebol, assinou a documentação de punição aos árbitros que diz: "os mesmos cometeram erros graves e manifestos no exercício de suas funções no desenvolvimento da partida."

Veja abaixo o diálogo do VAR no momento da revisão:

VAR 2: - Cuidado com a cara.

ASSISTENTE: - Toca na perna. Para mim, não há golpe. Veja pela dúvida.

VAR 2: - Cuidado com a cara.

ASSISTENTE: - Não vejo golpe.

VAR 1: - Com o antebraço na cara. Me dê velocidade normal, quero ver a intensidade.

ÁRBITRO: - Estão checando.

VAR 1: - Quero ver a intensidade.

VAR 2: - Repita com close.

VAR 1: - Velocidade normal.

VAR 1: - É com o antebraço. Marcou falta ao menos?

VAR 2: - Não.

VAR 1: - Siga.

VAR 1: - Eu considero que aqui é golpe com o antebraço no rosto, com intensidade média. Sim, no rosto. Isto me parece que é falta para cartão amarelo. Não considero para cartão vermelho, Ale. Estamos de acordo?

VAR 2: - Estamos de acordo.

VAR 1: - Andrés, checagem completa. Uso de braços indevido dentro do limite. Checagem completa.

ÁRBITRO: - OK, está claro.

OPERADOR VAR: - Acabamos?

VAR 1: - Sim, obrigado Santiago. E é fora da área.

VAR 1: - Me dê mais 10 segundos, por favor. Volte atrás.

VAR 2: - Espere, não recomece. Espere.

VAR 1: - Aí, me dê se é dentro ou fora.

VAR 2: - É fora.

VAR 1: - Mas vamos confirmar. É fora, é golpe fora. Vamos, siga, siga.