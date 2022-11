De Bruyne ativa modo 'sincerão' e diz que a Bélgica não ganha Copa: "Estamos muito velhos"

Craque belga ainda contestou ter recebido o prêmio de melhor em campo na partida contra o Canadá

Desde antes da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, muito já se falava sobre a "ótima geração belga", que ainda não conquistou nenhum título. Se depender da visão do craque do time, Kevin De Bruyne, esse grupo de atletas continuará sem o principal título possível pela sua seleção.

Em entrevista ao The Guardian, o meia do Manchester City ativou o modo 'sincerão', pouco visto em tempos de media training e declarações protocolares. O camisa 7 da Bélgica falou que a possibilidade de seu país vencer o Mundial do Qatar é zero.

"Sem chance, estamos muito velhos. Acho que nossa chance era em 2018. Temos um bom time, mas está envelhecendo. Perdemos alguns jogadores importantes. Temos alguns bons jogadores novos chegando, mas eles não estão no nível que os outros jogadores estavam em 2018", disparou KDB.

Em 2014, a Bélgica chegou mais discreta e ficou com a sexta posição. Em 2018, foi o auge dessa geração, segundo De Bruyne, e as chances de conquistar o mais cobiçado troféu do planeta acabaram ali.

De qualquer forma, a Bélgica estreou com vitória na Copa de 2022 e agora segue para seu segundo jogo, que já pode selar a vaga para as oitavas de final. Os Diabos Vermelhos enfrentam o Marrocos, no domingo (27), às 10h (de Brasília).