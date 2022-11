Bélgica x Marrocos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Diabos Vermelhos buscam a vitória para conquistar a classificação antecipada; veja como acompanhar na TV e na internet

De olho na vaga antecipada para as oitavas de final, a Bélgica enfrenta o Marrocos na manhã deste domingo (27), em Doha, às 10h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo F da Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Os narradores e comentaristas das devidas transmissões ainda não foram confirmados.

Depois vencer sem convencer na estreia, a Bélgica vai a campo querendo corresponder às expectativas de ser apontada como uma das seleções candidatas ao título. O técnico Roberto Martínez não tem problemas confirmados no elenco. No entanto, Romelu Lukaku, em recuperação de uma lesão no tendão da coxa, pode ficar no banco.

Desta forma, Batshuayi, que marcou o gol da vitória sobre os canadenses, mais uma vez deve aparecer entre os titulares, com Openda sendo outra opção. Já Meunier e Onana estão na luta por uma vaga entre os onze iniciais.

O Marrocos, por sua vez, empatou com na primeira rodada e quer voltar a segurar outra grande seleção do grupo. Amrabat, pendurado, é preocupação marroquina, pois se receber um novo cartão amarelo, não poderá ir a campo no último jogo. Jogadores que formam a base da equipe, como Bounou, Hakimi e Amrabat mais uma vez sairão entre os titulares.

Escalações

Escalação do provável do Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker; Meunier, Onana, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi.

Escalação do provável do Marrocos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Desfalques

Bélgica

Sem desfalques confirmados.

Marrocos

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

A Bélgica é favorita contra a Marrocos nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,02 na vitória dos belgas, $ 3,50 no empate e $ 3,95 caso os marroquinos ganhem.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,35 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 3,35 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se haverá gols em ambos os tempos, pagando-se $ 1,87 caso positivo, e $ 1,90 caso negativo.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo C

POS. TIME V E D SG PTS 1º Bélgica 1 0 0 1 3 2º Croácia 0 1 0 0 3 3º Marrocos 0 1 0 0 0 4º Canadá 0 0 1 -1 0

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Bélgica na Copa 2022

Batshuayi: 1 gol

Artilheiros do Marrocos na Copa 2022

o time ainda não marcou gols na competição

Bélgica e Marrocos: Participações em Copas

A Bélgica disputa a sua 12ª Copa do Mundo, com melhor na campanha em 2018, quando foi ficou na terceira posição. No entanto, em seis participações, os Diabos Vermelhos foram eliminados na fase de grupos.

Já o Marrocos participa da sua sétima Copa do Mundo (1970, 1986, 1994, 1998 e 2018), com melhor na campanha em 1986, quando foi o melhor de seu grupo e acabou ficando n 11ª posição.

Quando é?