Dani Alves sonha com Messi de volta ao Barça para encerrar a carreira

Com pedido de retorno, o multicampeão Dani Alves relatou desejo de rever Lionel Messi aos gramados do Camp Nou, atuando novamente pelo Barcelona para que o argentino encerre a carreira na Espanha, comentando que o clube "pode cuidar disso".

Que Messi se tornou um dos maiores jogadores de todos os tempos, não há dúvida. Ao longo de 20 anos pelo Barcelona, foram títulos de La Liga e Champions League, além de Mundias de Clube e Copas do Rei. No entanto, como humano, o argentino decidiu que sair era a melhor escolha, assim como o clube catalão teve necessidade de liberar o jogador para aumentar rendas e evitar a falência.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar de ter ido ao PSG, jogar com Neymar novamente e tentar recuperar boa fase com o brasileiro, Dani Alves acredita que o verdadeiro lugar do atual 30 do clube de Paris é na Espanha, jogando pelo Barça.

"Messi é o melhor jogador da história do futebol. É estranho estar aqui e não vê-lo, não tê-lo no elenco. Às vezes as coisas não acontecem como sonhamos. Eu já disse a ele que ele não vai estar em nenhum lugar melhor do que aqui. Ele me disse o mesmo quando saí. Seria muito bom se Messi terminasse sua carreira aqui. Terminar aqui seria um grande presente para ele, e o clube poderia cuidar disso", relata o lateral-direito à Rádio Catalunya.

O argentino não esconde a paixão pelo Barça, e revela desejo de ajudar o clube que esteve por 20 anos: "Se houver uma possibilidade, gostaria de contribuir novamente com o que puder, porque é o clube que amo e adoraria que continuasse sendo bom, continuasse crescendo e continuasse sendo um dos melhores do mundo", disse Messi ao SPORT, em outubro de 2021.