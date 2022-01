Como novo contrato de Umtiti vai permitir ao Barcelona registrar reforço para o ataque

Ferran Torres é o grande reforço da temporada do Barcelona. Para registrá-lo, no entanto, algumas alterações nos salários dos jogadores e outras vendas do Barça eram necessárias, e foi a renovação de contrato com Umtiti que permitiu a adição de Torres ao plantel do clube.

Com o acordo firmado, Samuel Umtiti aceitou a redução salarial e pôde estender sua estadia no Barcelona até 2026, o que beneficiou ainda mais ao Barça que, além de ser ajudado financeiramente, foi auxiliado também na permissão da regra de "fair play financeiro", levando ao registro de Torres em La Liga.

O zagueiro francês aumentou o limite imposto pelo "fair play" com a redução salarial e, por isso, Torres conseguiu ser encaixado dentro das regras e poderá ajudar o Barça no Campeonato Espanhol. Caso o atleta seja registrado com sucesso, pode ter a chance de estrear em até dez dias, já que foi também testado em positivo pela Covid-19 e precisa cumprir os dias requeridos de quarentena.

Ferran Torres fechou com o Barça por 55 milhões de euros (R$ 353 milhões, aproximadamente). A recuperação de parte do investimento no espanhol, inclusive, poderá vir com uma possível compra de Coutinho pelo Aston Villa, avaliado pelo Barcelona em 40 milhões de euros (cerca de R$ 255 milhões), como apurado pela GOAL. O empréstimo do brasileiro também ajudou na diminuição da folha salarial.

Umtiti chegou ao Barcelona em 2016 e, desde então, ajudou na conquista de sete taças. Nesta temporada, com poucas participações, o zagueiro havia sido especulado em outros clubes, inclusive no Newcastle, da Inglaterra, mas o Barça mostrou confiança no atleta e realizou a renovação por mais quatro anos.