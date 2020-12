Neymar no The Best: colocação ano a ano no prêmio de melhor do mundo da Fifa

Confira o desempenho do craque brasileiro a cada temporada nas premiações de melhor jogador do mundo pela Fifa e no prêmio Puskás

Quando Neymar deixou o e o futebol brasileiro, uma coisa parecia certa: seria questão de tempo até o craque levar o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa. Porém, oito temporadas mais tarde, isso ainda não aconteceu e muitos já duvidam se o camisa 10 do será capaz de realizar o feito.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para o The Best de 2020, Neymar era cotado como um dos grandes favoritos após mais uma grande temporada na Europa. O craque levou o PSG para a primeira final de Liga dos Campeões de sua história e foi decisivo na maioria dos jogos.

Mais times

É verdade que o título ficou com o de Munique e, com isso, Lewandowski se tornou o grande nome para levar o prêmio. Mas, mesmo assim, o camisa 10 ainda era tido como presença praticamente certa entre os três finalistas.

No entanto, ao lado do centroavante polonês, mais uma vez apareceram Messi e Cristiano Ronaldo, o que gerou grande polêmica. Neymar se pronunciou a respeito da decisão da Fifa em suas redes sociais e ganhou apoio de Tite, que revelou ter votado no brasileiro como melhor jogador da temporada.

O The Best de 2020 será entregue nesta quinta-feira (17), às 15h (de Brasília), e só então saberemos qual foi a real colocação de Neymar no prêmio deste ano - você pode acompanhar a cobertura da cerimônia em tempo real clicando aqui.

Enquanto isso, veja a colocação de Neymar no prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa ano a ano.

Neymar ano a ano no prêmio da Fifa

A primeira vez que Neymar apareceu entre os melhores jogadores do mundo foi em 2011, ano em que o craque, ainda com a camisa 11 do Santos, levou o a seu terceiro título da Libertadores da América. Na ocasião, o brasileiro ficou em 10º lugar.

De lá para cá, a melhor colocação de Neymar foi um terceiro lugar, em duas oportunidades. A primeira delas em 2015, quando o craque foi artilheiro e campeão da Liga dos Campeões com o , e a segunda em 2017. Essas foram as únicas duas vezes que ele esteve entre os três finalistas do prêmio.

Desde que se transferiu à Europa, as piores colocações de Neymar foram nos anos de 2018 e 2019, ambas pelo PSG, quando o camisa 10 não ficou nem entre os dez melhores jogadores do mundo, de acordo com a votação realizada pela Fifa.

Além disso, é importante destacar que, entre 2011 - primeira vez que Neymar apareceu entre os melhores do mundo - e 2015, a Fifa entregava o prêmio de melhor jogador do mundo em parceria com a France Football, criadora da Bola de Ouro. Porém, desde 2016, a entidade resolveu organizar um prêmio próprio, criando então o The Best.

Confira aqui a diferença entre os prêmios, seus respectivos sistemas de votação e um pouco da história de cada um.

Colocação de Neymar ano a ano no prêmio da Fifa:

2011: 10º (com Bola de Ouro)

2012: 13º (com Bola de Ouro)

2013: 5º (com Bola de Ouro)

2014: 7º (com Bola de Ouro)

2015: 3º (com Bola de Ouro)

2016: 4º

2017: 3º

2018: fora do Top 10

2019: fora do Top 10

Neymar no Prêmio Puskás

Além do prêmio de melhor jogador do mundo, a Fifa também entrega o prêmio Puskás para o gol mais bonito da temporada. Ao todo, Neymar já recebeu cinco indicações à premiação, e ficou com o primeiro lugar em uma destas oportunidades.

A primeira vez que Neymar concorreu ao Puskás foi em 2010, quando marcou um golaço diante do Santo André, pelo , no dia em que completou 18 anos de idade. No ano seguinte, o craque levou o prêmio, com uma verdadeira obra de arte diante do , no jogo que entrou para a história com as atuações de gala de Neymar e Ronaldinho Gaúcho.

Em 2012, ficou com o terceiro lugar na premiação com um gol marcado diante do , na Libertadores da América. Já em 2013, mais uma indicação, desta vez com o gol que abriu caminho para o título do na de 2013.

A última vez que Neymar foi lembrado para o prêmio foi em 2016, quando marcou um lindo gol pelo Barcelona, em LaLiga, após aplicar um chapéu no zagueiro adversário dentro da grande área.

Neymar no prêmio Puskás: