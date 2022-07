Cuiabá x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (31), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Cuiabá e Fortaleza entram em campo neste domingo (31), na Arena Pantanal, a partir das 18h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.



O duelo na Arena marca o encontro de duas equipes que estão na zona de rebaixamento. De um lado, o Cuiabá está em 17º lugar, com 20 pontos, e que não vence há três rodadas.

A única dúvida do Dourado é Alan Empereur, com dores musculares, enquanto Uendel, lesionado, desfalca a equipe até o fim da temporada. A novidade do time é Alexandre Melo, que pode ser utilizado por António Oliveira na lateral-esquerda.

Já o Fortaleza é o lanterna do campeonato, com apenas 15 pontos conquistados. O Leão tem uma missão extremamente complicada neste segundo turno: vencer a maioria de seus jogos, além de ainda torcer por tropeços rivais para tentar escapar do descenso.

O Tricolor continua com uma série de jogadores no departamento médico, além de não poder contar também com Lucas Crispim, suspenso.

Nos últimos 15 confrontos entre as equipes, o Cuiabá venceu três vezes, o Fortaleza seis, além de seis empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Joaquim e Igor Cariús; Camilo, Rafael Gava e Pepê; Valdívia (Pirani), Alesson e Rodriguinho.

Possível escalação do Fortaleza: Boeck, Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi; Capixaba, Ronald, Jussa, Fabrício Baiano, Sasha, Moisés, Romarinho e Galhardo.

Desfalques da partida

Cuiabá:

Uendel: lesionado.

Fortaleza:

Tinga, Zé Welison, Hércules, Fernando Miguel e Matheus Vargas: lesionados.

Lucas Crispim: suspenso.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Cuiabá é favorito contra o Fortaleza nas odds do Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,40 na vitória do Dourado, $ 3 no empate e $ 3,10 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,55 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 1,45 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambos os times irão marcar, pagando-se $ 2,15 caso positivo, e $ 1,65 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Cuiabá x Fortaleza DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL Arena Pantanal, Cuiabá - MT HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Camilo e Leonardo Pereira (MG)

Quarto árbitro: Rafael dos Santos (MT)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

Cuiabá

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 25 de julho de 2022 Palmeiras 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 21 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Cuiabá Brasileirão 7 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Cuiabá x Juventude Brasileirão 13 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília)

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 Fluminense Copa do Brasil 28 de julho de 2022 Fortaleza 0 x 0 Santos Brasileirão 24 de julho de 2022

Próximas partidas