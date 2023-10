Cuiabá x Goiás: onde assistir ao time, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 28ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Cuiabá e Goiás entram em campo na noite deste sábado (21), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Décimo colocado com 36 pontos, o Cuiabá chega embalado para o duelo, após golear na rodada passada. O Dourado deve mandar a campo a mesma equipe titular que iniciou contra o Coritiba.

Do outro lado, o Goiás ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento com a vitória no jogo anterior. O Esmeraldino está em 18º lugar, com 30 pontos, e quer um novo triunfo para tentar deixar o Z-4.

As equipes já se enfrentaram 11 vezes, com 7 vitórias do Goiás, 3 do Cuiabá, além de um empate.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Derik Lacerda, Clayson e Deyverson.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo (Sander); Raphael Guzzo, Morelli e Guilherme; Allano, João Magno e Palacios.

Desfalques

Cuiabá

Uendel e Wellington Silva estão no departamento médico.

Goiás

Lucas Halter está machucado, enquanto Matheus Babi e Willian Oliveira cumprem suspensão..

Quando é?