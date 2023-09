Cuiabá x Fluminense: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Cuiabá e Fluminense duelam na noite deste sábado (23), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na 12ª posição com 29 pontos, o Cuiabá quer se recuperar no campeonato. O Dourado vem de derrota fora de casa e busca a vitória para se manter distante da zona de rebaixamento. O técnico António Oliveira retorna após suspensão, assim como Filipe Augusto.

Já o Fluminense é o quinto colocado, com 41 pontos. O Tricolor, entretanto, terá o jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores no meio da semana e, por isso, mandará uma equipe alternativa a campo. Sameul Xavier, titular de Fernando Diniz, está suspenso na competição sul-americana e deve iniciar entre os titulares.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias do Fluminense, além de um empate.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Uendel, Raniele, Fernando Sobral, Lucas Mineiro, Clayson, Deyversone Wellington Nem.

Fluminense: Pedro Rangel, Samuel Xavier, Marlon, David Braz, Diogo Barbosa, Martinelli, Alexsander, Daniel, Leo Fernández, Yony González e Lelê.

Desfalques

Cuiabá

Denilson cumpre suspensão.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?