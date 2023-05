Cuiabá x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram nesta quarta-feira (10), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cuiabá recebe o Atlético-MG na noite desta quarta-feira (10), a partir 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Diante de sua torcida, o Cuiabá busca a sua segunda vitória consecutiva na competição. O Dourado subiu para a 13ª posição, com 4 pontos. Uendel continua sendo a única baixa garantida na equipe mandante.

Do outro lado, o Atlético-MG perdeu na rodada passada e despencou para a 16ª posição, com 4 pontos. O Galo busca o triunfo para evitar o seu pior início no Brasileirão desde 2013. O Alvinegro segue com o departamento médico cheio, enquanto Mauricio Lemos irá cumprir suspensão.

Nos últimos quatro jogos entre as equipes, o Atlético-MG venceu três vezes, além de um empate.

Escalações

Cuiabá: Walter, Mateusinho, Marllon, Alan Empereur e Patrick; Raniele, F. Augusto e Ceppelini; Negueba, Jonathan Cafú e Deyverson.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lemos, (Jemerson) Bruno Fuchs e Rubens (Dodô); Otávio, Zaracho, Igor Gomes e Pavón (Patrick); Hulk e Paulinho.

Desfalques

Cuiabá

Uendel é o único desfalque.

Atlético-MG

Mauricio Lemos cumpre suspensão, enquanto Otávio, Saravia, Alan Kardec, Pedrinho, Allan, Guilherme Arana e Igor Rabello seguem no departamento médico.

Quando é?