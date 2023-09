Cuiabá x América-MG: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (15), na Arena Pantanal; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cuiabá recebe o América-MG na noite desta sexta-feira (15), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Mato Grosso, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada ( veja a programação completa aqui ).

No meio da tabela, com 28 pontos, o Cuiabá volta a campo pressionado pela vitória após quatro derrotas consecutivas no Brasileirão. Já o América-MG, na zona de rebaixamento, com 16 pontos, vem de duas vitórias seguidas.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em nove jogos disputados, o América-MG soma quatro vitórias, contra três do Cuiabá, além de dois empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2023, o Peixe Dourado venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Ronald; Ceppelini, Deyverson e Wellington Silva. Técnico: António Oliveira.

América-MG: Cavichioli; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Maidana e Danilo Avelar; Rodriguinho, Breno, Juninho e Martínez (Cazares); Felipe Azevedo e Rodrigo Varanda (Kayzer). Técnico: Fabián Bustos.

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?