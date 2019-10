Cruzeiro x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Visando a fuga do Z-4 do Brasileirão, a Raposa recebe a equipe carioca nesta quarta-feira; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando contra o rebaixamento, e entram em campo nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para o Rio de Janeiro, além do canal Premiere. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Fluminense DATA Quarta-feira, 9 de outubro LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para o RJ, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Sem vencer há sete rodadas (cinco derrotas e dois empates), a entra em campo pressionada com a luta contra o rebaixamento.

Para a partida contra o , o técnico Abel Braga não conta com Thiago Neves e Cacá, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além de Orejuela, convocado pela seleção colombiana.

O zagueiro Dedé, que não participou do empate com o , é dúvida. Edu pode ser o seu substituto, caso a ausência seja confirmada.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Edílson, Dedé (Edu), Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Éderson, Robinho, Marquinhos Gabriel e David; Fred

FLUMINENSE

Respirando fora da zona de rebaixamento, o Tricolor ocupa a 15ª posição, com 25 pontos, cinco a mais que o seu adversário.

Vindo de vitória sobre o por 1 a 0 na última rodada, o técnico Marcão terá três baixas para o duelo contra: Allan e Caio Henrique, convocados para a seleção de base, além de Marcos Paulo para a sub-19 de .

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Frazan, Nino e Orinho; Yuri (Airton), Daniel, Nenê e Paulo Henrique Ganso; João Pedro e Yony González

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Dos últimos 70 jogos entre as equipes, foram 29 vitórias do Fluminense, contra 24 da Raposa, além de 19 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Cruzeiro 2 (3) x (1) 2 Fluminense Copa do 2019 Fluminense 4 x 1 Cruzeiro Brasileirão 2019 Fluminense 1 x 1 Cruzeiro 2018 Cruzeiro 2 x 1 Fluminense Brasileirão 2018 Fluminense 1 x 0 Cruzeiro Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Cruzeiro Brasileirão 30 de setembro Cruzeiro 1 x 1 Internacional Brasileirão 6 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro Brasileirão 13 de outubro 19h (de Brasília) Cruzeiro x Brasileirão 16 de outubro 21h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 Brasileirão 29 de setembro Botafogo 0 x 1 Fluminense Brasileirão 6 de outubro

Próximas partidas