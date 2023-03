Cruzeiro recua e suspende mudança na mascote conhecida como Raposão

Decisão da diretoria ocorreu depois de uma reunião realizada após os protestos de torcedores

Integrantes de torcidas organizadas se reuniram com a diretoria do Cruzeiro na tarde desta sexta-feira (24), a fim de pedir que fosse revogada a mudança da mascote do clube, anunciada um dia antes. Um vídeo viralizou nas redes sociais e a GOAL confirmou a situação com uma fonte ligada à cúpula cruzeirense.

A conversa ocorreu na Toca da Raposa I, no período da tarde, e contou com representantes de ao menos três organizadas. A decisão tomada pela diretoria foi suspender o lançamento das novas mascotes.

A princípio, a diretoria permanecerá com o antigo desenho do Raposão. Está descartada a troca da mascote por causa da insatisfação de grande parte da torcida. Na tarde passada, torcedores foram à Toca da Raposa II para protestar contra a alteração do design.

A mascote do Cruzeiro completou 20 anos nessa quinta-feira, e a diretoria de Ronaldo Fenômeno optou por repaginar o desenho do Raposão em dois novos modelos, mas a alteração não teve aceitação do torcedor.