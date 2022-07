Cruzeiro insiste em volante do Grêmio, desiste de Clayson e busca meia

Mineiros tentam o empréstimo de Fernando Henrique, volante de 21 anos que pertence ao Grêmio. Clube ainda quer um meia-atacante no mercado da bola

O Cruzeiro está agitado no mercado da bola. O clube não desistiu do volante Fernando Henrique, que pertence ao Grêmio, busca um meio-campista ainda para esta temporada e abandonou as tratativas por Clayson depois de anunciar o pacote mais recente de reforços.

A GOAL apurou que a situação do volante Fernando Henrique, que pertence ao Grêmio, ainda é tratada como prioridade na Toca da Raposa II. O meio-campista de 21 anos foi autorizado a viajar a Belo Horizonte para assinar por empréstimo com os mineiros. Porém, o Tricolor gaúcho recuou e pediu o retorno do atleta.

Em meio ao impasse, o Cruzeiro busca um acordo com o Grêmio nos bastidores. O diretor-executivo Pedro Martins é quem se responsabiliza por costurar a situação. Ele procurou o gerente de futebol do clube gaúcho, Diego Cerri, e mostrou os planos para o volante em 2022. A ideia é chegar a um acordo nos próximos dias, sem que o atleta tenha que voltar a Porto Alegre.

Fernando Henrique não deve ser o único alvo do clube. A busca por reforços no mercado da bola cruzeirense terá mais uma posição: um meia-atacante. A diretoria trata com sigilo as opções, mas deseja alguém para a criação de jogadas.

A diretoria acertou as contratações do zagueiro Luís Felipe e dos atacantes Marquinhos Cipriano e Bruno Rodrigues. O trio ajusta os últimos detalhes para ficar à disposição de Paulo Pezzolano a partir do dia 18 de julho.

Desistência

O Cruzeiro desistiu de Clayson, atacante de 27 anos que está livre no mercado da bola desde 30 de junho. O atleta era uma opção para o ataque, mas a diretoria se acertou com Bruno Rodrigues e deixou o atleta, ex-Corinthians, em segundo plano.

O atleta chegaria de forma gratuita à Toca da Raposa II e poderia assinar em definitivo, diferente de Bruno Rodrigues, que chegou emprestado pelo Tombense.