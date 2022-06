Cruzeiro abre conversas para contratar o atacante Clayson

Jogador fica livre do contrato com o Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita, e pode assinar de forma gratuita com os mineiros

O Cruzeiro iniciou conversas com o atacante Clayson, que tem passagens por Corinthians, Bahia e Cuiabá. Conforme apurado pela GOAL, as tratativas com o atleta ainda são incipientes, mas ele pode reforçar a equipe depois da abertura da janela de transferências, em 18 de julho.

O jogador de 27 anos tem contrato com o Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita, até esta quinta-feira (30). Depois disso, fica livre no mercado da bola e à disposição para negociar o seu futuro.

O Cruzeiro vê o atleta como uma boa oportunidade de reforçar o elenco comandado por Paulo Pezzolano. A sua função, inclusive, é tratada como uma carência do plantel. Há a procura por ao menos dois pontas nesta janela de transferências.

Hoje, o grupo cruzeirense conta com cinco pontas à disposição de Pezzolano: Daniel Júnior, Luvannor, Vitor Leque, Waguininho e Jajá.

Em pouco menos de seis meses com as cores do Al-Faisaly FC, Clayson disputou oito partidas, com um gol marcado e uma assistência. Antes disso, ele defendia as cores do Cuiabá por empréstimo. O jogador fez 39 partidas pela equipe do Mato Grosso, com três gols anotados e cinco assistências.