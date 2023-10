Cruzeiro x Flamengo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), pela 27ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam na noite desta quinta-feira (19), a partir das 19h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Lutando contra o rebaixamento, o Cruzeiro está a um ponto do Santos, equipe que abre o Z-4. A Raposa não vence há três jogos, com uma derrota e dois empates.

Do outro lado, o Flamengo terá a estreia do técnico Tite no comando da equipe. No momento, o Rubro-Negro aparece na sexta posição, com 44 pontos.

Mais artigos abaixo

"A perspectiva de título é matemática e é sonho. Nós temos a realidade. Tem o risco porque são nove equipes com possibilidade de classificação. Para o projeto de 2024, era importante conhecer todos os atletas e estar trabalhando agora. Foi esse ajuste que aconteceu dentro do projeto inicial. Foi uma percepção da grandeza do Flamengo e do meu objetivo particular de trabalho.", afirmou o treinador.

Em 80 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 30 vitórias, contra 28 do Cruzeiro, além de 22 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva, Ian Luccas (Kaiki) e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Arthur Gomes (Nikão). Técnico: Zé Ricardo.

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

Desfalques

Cruzeiro

Rafael Bilu, Ramiro e William, machucados, e Filipe Machado e Lucas Oliveira, suspensos, estão fora.

Flamengo

Léo Pereira cumprirá suspensão.

Quando é?