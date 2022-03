Cruzeiro esbarra em valores por destaque do Mirassol e busca camisa 9 no mercado

O Cruzeiro está à procura de um centrovante no mercado da bola depois que Thiago deixou o clube para defender o Ludogorets, da Bulgária. Os mineiros têm orçamento reduzido na busca por um reforço e encontram dificuldades para conseguir um acordo com Zeca, destaque do Mirassol na disputa do Campeonato Paulista 2022.

O atleta de 24 anos quer receber mais que o triplo do que a gestão de Ronaldo Fenômeno pretende pagar para um centroavante, conforme apurado pela GOAL. O seu desejo é considerado inviável neste momento.

Mais artigos abaixo

Sem acordo para buscar um dos artilheiros do Paulistão 2022 — Zeca tem seis gols em nove jogos na competição —, o Cruzeiro sonha com um atleta considerado mais barato no mercado da bola. Algumas opções são estudadas.

O centroavante tem contrato com a equipe do interior de São Paulo até 31 de dezembro de 2024. A sua multa rescisória nacional é considerada elevada para os padrões do futebol brasileiro, cerca de R$ 60 milhões.

Para a vaga de Thiago, o Cruzeiro está à procura de um jogador considerado jovem e com remuneração baixa. A ideia é que o atleta se adéque à nova realidade financeira do clube. O principal nome da função será Edu, que tem sido titular com o técnico Paulo Pezzolano neste início de temporada.