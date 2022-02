Cruzeiro observa atacante do Mirassol e cogita investida para a Série B

Vice-artilheiro do Campeonato Paulista, com cinco gols marcados, o atacante Zeca, do Mirassol, se tornou alvo do Cruzeiro no mercado da bola. Já houve o primeiro contato com o estafe do atleta a fim de saber as condições para uma transferência após o Estadual.

A GOAL apurou que o jogador de 24 anos é visto como um nome interessante pelo técnico Paulo Pezzolano. O departamento de futebol também avaliza a sua chegada ao elenco. Ele seria uma opção ao centroavante Edu, que vem se destacando neste início de temporada.

O Cruzeiro não é o único clube a demonstrar interesse na aquisição do atleta de 24 anos. Ainda houve uma proposta oficial do Samsung, da Coreia do Sul. Os asiáticos queriam pagar US$ 400 mil (R$ 2 milhões na contação atual) em um contrato de uma temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano. O atleta recebeu consultas do Necaxa, do México, da Turquia, do Japão e do mundo árabe. Não foram formalizadas novas ofertas pelo jogador.

Nas próximas semanas, um scout do Basel, da Suíça, viajará ao Brasil com o intuito de observar centroavantes. O clube procura um jogador para a posição desde a saída de Arthur Cabral para a Fiorentina. O estafe de Zeca, liderado por Luciano Rêgo e Luiz Portela — que também é agente de Arthur Cabral — pretende levar o membro do departamento de futebol do time suíço para acompanhar o jogador do Mirassol.

Aos 24 anos, Zeca tem contrato com o Mirassol até 31 de dezembro de 2024. Ele já defendeu as cores de Bahia, Vitória, Goiás, Criciúma, Oeste e Londrina. O atleta chegou ao clube paulista no início de 2022.