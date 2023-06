Cruzeiro x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (19), pelo jogo de ida das quartas; veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na noite desta segunda-feira (19), a partir das 20h (de Brasília), em Muriaé, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Cruzeiro chegou às quartas de final do Brasileirão após ter terminado a primeira fase em oitavo lugar, com 22 pontos. Em 15 jogos disputados, foram seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Já o Corinthians terminou na liderança, com 37 pontos. Foram 12 vitórias, um empate e duas derrotas.

No último confronto entre as equipes, válido pela primeira fase do Brasileirão feminino 2023, o Timão venceu por 7 a 1, com gols de Gabi Zanotti (quatro vezes), Yasmim, Duda Sampaio e Jheniffer.

Prováveis escalações

Cruzeiro feminino: Kemelli Trugilho; Isabela Fernandes, Vitória Calhau, Ana Clara, Camila Ambrózio, Mariana Neiva, Carol Baiana, Byanca Brasil, Fernanda Tipa, Vanessa, Marília. Técnico: Felipe Teixeira.

Corinthians feminino: Leticia; Kati, Tarciane, Andressa e Yasmim; Luana Bertolucci, Duda Sampaio, Jaqueline e Tamires; Vic Albuquerque e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias

Desfalques

Cruzeiro

Não há desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?