Brasileirão feminino 2023: as artilheiras da edição da Série A1

Veja quem são as líderes em gols marcados e assistências em mais uma edição do Campeonato Brasileiro feminino

O Campeonato Brasileiro feminino começou! Depois de uma temporada eletrizante em 2022, o Brasileirão feminino volta com força total para mais uma edição. A competição tem 16 clubes participantes e as finais estão marcadas para os dias 10 e 17 de setembro. No ano passado, o Corinthians foi amplamente superior na final contra o Internacional e garantiu a conquista com um 5 a 2, no placar agregado.

A Série A1 traz grandes emoções com as melhores equipes da modalidade. Esta edição da competição promete muitos gols e protagonismo para algumas das jogadoras mais celebradas dos últimos anos.

Reunindo nomes como Cristiane, Gabi Zanotti, Bia Zaneratto e outras é difícil pensar em um Brasileirão com poucos gols em 2023 e, por isso, a GOAL te ajuda na contagem, trazendo aqui os números das principais goleadoras da edição. Confira abaixo!

Artilharia - Brasileirão feminino 2023

POS. JOGADORA CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Fabi Simões Santos 1 1 =1 Thaisinha Santos 1 1 =1 Cristiane Santos 1 1

*Atualizada em 24 de fevereiro de 2023, às 22h03 (de Brasília)

Brasileirão feminino 2022: quem foi a artilheira?

Santos/Divulgação

A grande goleadora do Campeonato Brasileiro feminino de 2022 foi a atacante Cristiane, do Santos. Mesmo com apenas 15 jogos disputados, a jogadora santista marcou 13 vezes.

A vice artilharia ficou dividida entre três jogadoras: Rafa Travalão, do São Paulo, Bia Zaneratto, do Palmeiras, e Adriana Leal, campeã pelo Corinthians. Cada uma delas marcou nove vezes.