Cruzeiro busca goleiro Gabriel Brazão e ao menos outros cinco no mercado da bola

A diretoria do Cruzeiro busca ao menos seis nomes no mercado da bola. Mesmo com a contratação de Rafael Cabral por três temporadas, adiantada pela GOAL, mais um goleiro é procurado nesta janela de transferências: Gabriel Brazão é o nome que deve chegar por empréstimo de uma temporada. Além disso, o clube deseja lateral esquerdo, zagueiro, volante, pontas e um centroavante.

O atual elenco conta com apenas dois goleiros. Além de Rafael Cabral, recém-contratado, Lucas França está à disposição da equipe técnica de Pezzolano. A lateral esquerda conta com Matheus Pereira e Rafael Santos. O segundo, no entanto, não deve permanecer no plantel em 2022.

A zaga contou com a chegada de três reforços: Sidnei, Maicon e Mateus Silva. Além deles, Eduardo Brock permaneceu no time, mas não tem sequência confirmada.

No meio de campo, um volante interessa. Adriano, Lucas Ventura, Filipe Machado e Pedro Castro são as alternativas para a função. Rômulo, que deve jogar como lateral direito, também atua nesta posição.

As pontas contam com Bruno José, Vitor Leque e Waguininho. O clube quer ao menos mais dois nomes para exercer a função.

Hoje, o grupo conta com Marcelo Moreno, Thiago, Vinícius Popó e Edu para centroavante. Com a possibilidade de saída de alguns nomes, em especial do boliviano Marcelo Moreno, dono do maior salário do departamento de futebol, é possível que outro nome chegue ao clube. Vinícius Popó pode ser liberado por empréstimo novamente.

Mais artigos abaixo

O setor de análise de mercado já estuda a possibilidade de contratações nos próximos dias no mercado da bola. São avaliados nomes que não demandem pagamento de taxa de transferência — o clube quer atletas que estejam livres ou que cheguem por empréstimo à Toca da Raposa II.

A prospecção de atletas é feita nos bastidores da Toca da Raposa II. Os dirigentes, o que inclui o diretor de futebol Pedro Martins e o braço-direito de Ronaldo Fenômeno no esporte, Paulo André, aguardam as possibilidades apresentadas por seus pares no departamento para avançar em uma negociação. O desejo é avançar nas tratativas ainda neste mês. Entretanto, o setor não descarta avançar nas tratativas a partir do próximo mês.

A gestão de Ronaldo Fenômeno está à procura de atletas com salários mais moderados para reforçar o plantel — os nomes com maiores salários já chegaram ou estão à disposição da comissão técnica. A ideia é que o grupo de Paulo Pezzolano receba novos nomes no decorrer da pré-temporada, iniciada no dia 3 de janeiro. A estreia do time no Campeonato Mineiro está marcada para 26 de janeiro (quarta-feira), às 17h (de Brasília).