Cruzeiro x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e América-MG se enfrentam na tarde deste sábado (11), às 16h30 (de Brasília), em Sete Lagoas, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

O Cruzeiro conquistou a vaga na semifinal após ficar na liderança do grupo C, com 12 pontos. A Raposa acumula três vitórias, três empates e duas derrotas até o momento. No total, são sete gols marcados e quatro sofridos, com 50% de aproveitamento no estadual.

Já o América-MG foi o primeiro colocado do grupo B, com 18 pontos. O Coelho está invicto no campeonato somando cinco vitórias e três empates. O time de Vagner Mancini marcou 15 gols e sofreu seis, com 75% de aproveitamento.

Prováveis escalações

Escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Reynaldo e Kaiki; Matheus Jussa, Ian Lucas, Neto Moura e Mateus Vital; Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Paulo Pezzolano.

Escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Iago Maidana (Ricardo Silva), Éder e Nicolas; Alê, Juninho e Benítez; Matheuzinho, Felipe Azevedo e Aloísio. Técnico: Vágner Mancini.

Desfalques

Cruzeiro

Neris, Wesley Gasolina, Fernando Henrique, Daniel Jr e Rafael Bilu estão lesionados.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?