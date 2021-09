Cristiano Ronaldo 'passa' Messi, e Manchester United estreia maior reforço em casa antes do PSG

O português deve reestrear neste sábado, mesmo dia em que o camisa 30 é desfalque no que poderia ser seu primeiro jogo no Parque dos Príncipes

A relação de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo é uma constante disputa. Quem fez mais gols, quem tem mais títulos e… quem vai estrear primeiro pelo novo clube. E, embora o argentino tenha levado a melhor nesta, o camisa 7 ainda pode se dar bem, já que deve jogar em casa antes.

Em mais um capítulo da grande rivalidade do futebol atual, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi protagonizaram duas das grandes transferências da última janela de transferências na Europa. O argentino, depois de uma vida dedicada ao Barcelona, deixou o clube e foi para o PSG, enquanto o português, depois de 12 anos, voltou ao Manchester United.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar de acontecerem em cenários bastante diferentes, as duas contratações captaram os holofotes. Um ídolo deixou sua casa de 20 anos, enquanto o outro voltou para o clube que, embora não tenha sido o primeiro, o amadureceu para o futebol. Fãs de um e de outro defendiam seu preferido como a maior transferência.

E se nessa disputa, apesar de o português ter gerado mais engajamento, é dificil estabelecer um vencedor, o futebol arruma outras disputas para os dois. A escolhida da vez foi a estreia pela nova equipe.

Messi, de fato, entrou em campo pelo PSG antes de Ronaldo fazê-lo pelo United. Antes da parada do futebol europeu para a Data Fifa de setembro, o camisa 30 atuou pela primeira vez com a camisa do time francês ao entrar no lugar de Neymar, contra o Reims, aos 20 minutos de segundo tempo.

No entanto, Ronaldo ainda pode superar o rival em uma disputa semelhante, porém ainda mais impactante. Cristiano deve fazer sua estreia neste final de semana, no sábado (11), contra o Newcastle, pela Premier League. A diferença? O português vai reencontrar os torcedores em Old Trafford, casa do United, antes de Messi ser visto pelos torcedores no Parque dos Príncipes.

O PSG também joga no sábado pela Ligue 1, contra o Clermont, no entanto, por ter defendido a seleção argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 nesta quinta-feira (9), o camisa 30 está descartado para o duelo. Além dele, Paredes e Di María, também da Argentina, e Neymar, do Brasil, também estão de fora do jogo.

Assim, a primeira atuação de Messi diante da torcida do PSG teve de ser, mais uma vez, adiada. Ansiosos para ver o seis vezes melhor do mundo no Parque dos Príncipes, os torcedores ficam na expectativa de que a estreia seja no próximo domingo, 19 de setembro, contra o Lyon.