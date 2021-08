Cristiano Ronaldo e o maior retorno de um ídolo ao Manchester United

O craque português volta, ainda que veterano, para desequilibrar no clube onde já fez história

Muitos foram os craques que defenderam o Manchester United, mas é possível listar um olimpo particular na galeria de ídolos da história dos Red Devils: da “santíssima trindade” formada por Bobby Charlton, Dennis Law e George Best, passando por Eric Cantona e os garotos da “turma de 1992” (David Beckham, os irmãos Neville, Ryan Giggs e Paul Scholes dentre os principais) e a última grande geração montada pelo imortal Sir Alex Ferguson, dentre os quais podemos destacar Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo.

De todos estes gigantes citados, Cristiano Ronaldo foi o único a ter retornado a Old Trafford para uma segunda passagem. Isso, por si só, já faz o retorno de CR7 aos Red Devils ser o maior de um ídolo para o clube. Mas, acredite, este seria o caso mesmo se todos estes outros grandes nomes – de Charlton a Rooney – tivessem decidido fazer o mesmo que o português fez: sair de onde estava para voltar a vestir a camisa vermelha de Manchester.

Craque que redefiniu o significado da camisa 7 do United, George Best sempre se arrependeu de ter deixado o clube. Mas, verdade seja dita, quando deixou, de forma polêmica, o estádio de Old Trafford em 1974 (temporada que marcou o rebaixamento à segunda divisão) o norte-irlandês estava longe da melhor forma. Despretenciosamente, após um comentário de Best em um programa de rádio, o seu retorno ao United foi ventilado no início dos anos 80. Não aconteceu. Mas Best foi sincero ao falar de suas condições naquela época.

Best ressignificou a camisa 7 do Manchester United (Foto: Getty Images)

“Eu estaria enganando a mim mesmo. Quando eu joguei eu fui o melhor de todos os tempos. Se eu tivesse voltado eu não teria sido o melhor (...) Eu não teria conseguiria estar no meu nível de exigência e meus níveis de exigência são grandes”, disse Best em declarações que estão presentes em sua biografia (Immortal, livro escrito por Duncan Hamilton).

Best era praticamene um ex-jogador em atividade nos últimos clubes de sua carreira. Bobby Charlton também já estava visivelmente na descendente quando deixou Old Trafford, em 1973, antes de vestir outras camisas bem mais modestas. Talvez Denis Law, que encerrou sua carreira pelo City em 1974, poderia ter contribuído um pouquinho em um eventual retorno aos Red Devils... mas também já estava muito longe do futebol que havia mostrado anos antes, vestido de vermelho.

Beckham encerrou a carreira no PSG com brilhos inconstantes e Wayne Rooney também já estava em clara decadência após sua saída do United, e depois que deixou o Everton para jogar nos Estados Unidos. Já os casos de Cantona, Gary Neville, Paul Scholes e Ryan Giggs não valem para a conta porque eles ficaram no Manchester United até o final de suas respectivas carreiras.

(Foto: Getty Images)

Cristiano Ronaldo, por outro lado, retorna ao Manchester United 12 anos mais velho. São 36 primaveras completadas. Um veterano, claro, mas um veterano que marcou 36 gols pela Juventus em sua última temporada – da qual foi artilheiro da Serie A italiana. Desde a saída de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid, nenhum jogador do United fez tantos gols em uma única temporada. Rooney, que marcou 34 vezes em 2009/10 e 2011/12 foi quem chegou mais perto.

Última temporada de Cristiano Ronaldo pela Juventus: 36 gols marcados.



Última vez que algum jogador do Manchester United marcou pelo menos 36 gols: Cristiano Ronaldo e seus 47 gols em 2007/08. — Tauan Ambrosio (@ambrosiotauan) August 27, 2021

Apesar dos 36 anos, Cristiano Ronaldo ainda chega ao Manchester United como alguém que decide jogos e define campeonatos. Nenhum jogador do Manchester United voltou ao clube, para uma segunda passagem, demonstrando estar tão bem para ainda ser protagonista.