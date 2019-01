Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: quem tem mais títulos?

Confira e compare o número de taças conquistadas pelos maiores astros do futebol atual

Uma luta eterna, gigante, popular e que já está na história. Ainda que eles não gostem de falar sobre uma rivalidade, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo competem em tudo. A concorrência muda agora, com a ida do luso para a Juventus, mas certamente seguirá com a intensidade que todos já conhecemos.

Recentemente, no entanto, ambos acabaram coincidindo em um fato: o insucesso na campanha pela conquista da Copa do Mundo. Enquanto o argentino parou na França, o português não foi páreo a um Uruguai guerreiro. A incógnita agora fica por conta de uma outra oportunidade, para tentar colocar o maior troféu de seleções entre as honrarias da carreira.

Nos últimos anos, o argentino e o português dominaram o futebol mundial. Mas quando o assunto é títulos? Confira abaixo!

LIONEL MESSI: 35 TÍTULOS

(Foto: Getty Images)

Lionel Messi conquistou, considerando Barcelona e Argentina: 9 Campeonatos Espanhóis, 8 Supercopas da Espanha, 6 Copas do Rei, 4 Champions League, 3 Supercopas Europeias e 3 Mundiais de Clubes. Conquistou também uma Medalha de Ouro Olímpica com a Argentina, nos Jogos de Pequim 2008.

CRISTIANO RONALDO: 29 TÍTULOS

(Foto: Getty Images)

Cristiano Ronaldo, por Sporting, Man.United e Real Madrid: 5 Champions League, 4 Mundiais de Clubes, 2 Campeonatos Espanhóis, 3 Campeonatos Ingleses, 3 Supercopas Europeias, 2 Copas do Rei, 2 Copas da Liga Inglesa, 3 Supercopas da Espanha, duas Community Shield, uma FA Cup e uma Supercopa de Portugal. Pela seleção portuguesa, conquistou uma Eurocopa.

Agora, ele vai em busca de algo novo com as cores da Juventus, onde teve sua primeira conquista: a Supercopa da Itália 2018, em janeiro.

