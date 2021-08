A nova era do futebol com Messi e Barcelona separados mostra que ambos estarão sempre juntos

Vitória barcelonista por 4 a 2 sobre a Real Sociedad teve homenagens da torcida ao craque argentino, hoje no PSG

O título do texto é controverso, claro. Mas não deixa de ser uma daquelas verdades óbvias. Lionel Messi não é mais jogador do Barcelona, mas é impossível dissociar a imagem de um da do outro.

O fim de semana do futebol europeu foi marcado, dentre outras coisas, pela apresentação de Messi (e Sergio Ramos e outros nomes pesados) para a torcida do PSG, dentro do Parque dos Príncipes, e pelo primeiro jogo oficial do Barcelona, contra a Real Sociedad, neste seu início de era pós-Messi.

E ainda assim foi possível notar a presença dos catalães em Paris, e a do argentino no Camp Nou.

A aludida presença barcelonista no Parque dos Príncipes, no duelo do PSG contra o Strasbourg, foi vista na cobertura extensa feita pela imprensa catalã e espanhola. Messi ainda não entrou em campo, mas sua estadia em Paris promete ser acompanhada toda especial por parte da imprensa catalã e, claro, dos torcedores do Barcelona.

Dentro do Camp Nou, contudo, está evidente que Lionel Messi segue vivo em iconografia: camisas com o número 10 e o nome do maior da história do clube talvez tenha sido a imagem mais vista no duelo contra a Real Sociedad. Isso sem falar na homenagem feita aos 10 minutos de jogo, com os torcedores cantando o nome de Messi, algo que promete ser constante até o final dos tempos - ainda que relatos tenham também passado a presença de poucas vaias durante a homenagem.

Barcelona e Messi, por mais que não quisessem, acabaram separados. Esta separação, contudo, é momentânea (e não deixa de ser interessante ver como será esta fase do time dentro de campo). Até mesmo o primeiro fim de semana oficial com Messi sem Barcelona, e Barcelona sem Messi, mostraram que eles estão, na história do futebol, tão juntos que são quase sinônimos um do outro. Curiosidade do destido, tando PSG quanto Barcelona venceram neste fim de semana por 4 a 2.