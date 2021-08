Cristiano Ronaldo deixa Juventus após cinco títulos, 134 jogos e nenhuma Champions

O United estava na corrida pelo jogador. E , rapidamente, anunciou o retorno do atacante após 12 anos longe do clube

Os fortes indícios que tomaram conta dos noticiários nesta quinta-feira (26) se confirmaram. Cristiano Ronaldo está de saída da Juventus para voltar ao Manchester United.

A notícia foi, ainda, confirmada em uma coletiva nesta sexta-feira (27), pelo técnico Massimiliano Allegri: "Ele me disse ontem que não planeja mais jogar pela Juventus e, por isso, não será convocado para o duelo de amanhã."

"As coisas passam, é uma lei da vida. A Juventus permanece, o que é o mais importante. O Ronaldo deu a sua contribuição e colocou-se à disposição, agora vai embora e a vida continua. Ele deve receber agradecimentos pelo que tem feito em campo e também como exemplo entre os mais jovens. Mas como eu disse: devemos continuar", disse o treinador.

Segundo noticiou o jornal As e a Goal pôde confirmar, o Manchester City estava negociando com o empresário do atacante português . No entanto, nenhum acordo oficial foi acertado e o City desistiu do négocio.

Cristiano Ronaldo deixa Turim 🇮🇹✈️ pic.twitter.com/Ivyw6vjTes — Goal Brasil (@GoalBR) August 27, 2021

Porém, o Manchester United, time que revelou o português aos holofotes na Europa, entrou na parada de última hora. Fontes do clube italiano confirmaram à Goal, que o United estava na corrida pelo jogador. E , rapidamente, o United anunciou o retorno do atacante após 12 anos longe do clube.

A Juve queria pelo menos 30 milhões de euros para liberar o atacante, no entanto, segundo apurou a Goal, o time inglês deve pagar 28 milhões de euros pelo português. O clube de Turim entendia que precisava receber uma compensação financeira pelo negócio e não iria abrir mão disso.

Como foi a passagem de Cristiano Ronaldo na Juventus?

( Foto: Getty Images)

A Juventus desembolsou 117 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões) na época pelo jogador. Cristiano deixou o Real Madrid após nove anos, seu desejo? conquistar uma conquistar uma Champions League por um outro clube protagonista no cenário europeu, mas não foi bem isso que aconteceu.

O português chegou no time para a temporada 2018/19. Naquela época ele conquistou o título da Serie A mantendo uma marca significativa de oito títulos seguidos. Mas na Champions League, o time italiano caiu para o Ajax nas quartas de final. Vale lembrar que nas oitavas Cristiano marcou um hat-trick contra o Atlético de Madrid, que teria vencido o primeiro jogo por 2 a 0, o que acabou classificando à Juve para outra fase.

Nas temporada seguintes, a Juventus caiu nas oitavas de final da Champions League, fazendo o português se questionar sobre seu futuro . Ele ainda conseguiu conquistar uma Copa da Itália e duas Supercopas italianas, além de alcançar grandes marcas como artilheiro.

O cinco vezes Bola de Ouro deixa a Juventus com cinco títulos, mas nenhum deles da Champions League. Ele marcou 101 gols e distribuiu 22 assistências, em 134 jogos.