City observa Cristiano Ronaldo, mas Kane ainda é prioridade de Guardiola

Os Citizens continuam focados no inglês para substituir Agüero, mas craque da Juventus aparece como possibilidade; janela se fecha no dia 31 de agosto

A possível ida de Cristiano Ronaldo para o Manchester City tem sido assunto no mundo do futebol. No entanto, o time de Pep Guardiola está focado na contratação de outro artilheiro: Harry Kane, do Tottenham, alvo dos Citizens desde o começo da janela de transferências.

Faltando poucos dias para o fechamento do mercado europeu, o Manchester City segue em busca de um "homem gol" para substituir Sergio Agüero, maior artilheiro do time na história. O favorito para ocupar o espaço do jogador que hoje está no Barcelona é Harry Kane, artilheiro e líder em assistências da Premier League 2020/21 pelo Spurs, ainda assim, Cristiano Ronaldo pode ser uma opção para o time.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ao mesmo tempo, porém, começaram rumores de que Cristiano Ronaldo, que pode estar de saída da Juventus, seja um potencial substituto para Agüero. A Goal apurou que, apesar de o português ter sido uma das sugestões feitas ao City, o time ainda enxerga Kane como seu principal alvo.

O problema do atacante inglês, porém, é a falta de interesse do Tottenham em negociar seu artilheiro. Kane ainda tem mais três anos de contrato com o Spurs, que já deixaram claro que o jogador não está à venda, apesar de toda a ofensiva do City, que chegou a preparar uma oferta de £ 100 milhões, que pode ser aumentada até o final da janela.

Caso isso se concretize, e o City faça uma nova oferta por Kane, o valor seria maior do que o que foi pago pelo time ao Aston Villa para ter Jack Grealish, ainda nesta janela. As £ 100 milhões (€117,5 milhões) desembolsadas pelo meio-campista, aliás, quebram o recorde de valor de uma transferência na Inglaterra.

Ronaldo, porém, também tem alguns obstáculos. Ex-jogador do Manchester United, o português já disse que não defenderia o rival azul de seu ex-clube. Além disso, Massimiliano Allegri, treinador da Juve, negou que exista a possibilidade de o camisa 7 deixar o clube, mesmo com todas as especulações que tem havido durante a atual janela.

Para o City, repor Agüero, agora é uma briga contra o tempo. Os Citizens têm até o fechamento da janela, em 31 de agosto, para acertar todos os detalhes por qualquer que for o escolhido, enquanto Guardiola garante que novas contratações vão depender das oportunidades de mercado.