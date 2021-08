No PSG, posição firme sobre Mbappé e nada de conversas por Cristiano Ronaldo

O francês pode deixar o clube, enquanto rumores apontam uma possível chegada do português

Pode-se dizer que o PSG é o protagonista da atual janela de transferências na Europa. Depois de fazer grandes contratações, os franceses continuam no centro das notícias sobre vendas e contratações: de um lado a possível ida de Kylian Mbappé para o Real Madrid e do outro a chegada de Cristiano Ronaldo.

Depois de chocar o mundo ao contratar Lionel Messi, entre outros grandes nomes do futebol, como Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Ashraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, o PSG segue sendo ligado a outros nomes para contratar. O principal deles é Cristiano Ronaldo.

No entanto, ​​Nasser Al-Khelaifi, dono e presidente do clube da capital francesa, garantiu que, apesar de Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, ter estado em Paris, não existe nenhuma negociação em andamento para ter o cinco vezes melhor do mundo.

"Ronaldo? Não temos negociações abertas com ele", disse Khelaifi a repórteres no sorteio da UEFA Champions League, que viu o PSG cair no mesmo grupo que outra equipe ligada ao ex-jogador do Real Madrid, o Manchester City.

Ao mesmo tempo, Al-Khelaifi reforçou que a intenção do PSG é não vender Mbappé, principal alvo do Real Madrid nesta janela de transferências. "Sempre fomos muito claros sobre a posição e não vamos repetir todas as vezes", disparou o mandatário. E isso, depois de Leonardo, diretor esportivo do clube, ter dito que se o francês quiser a transferência, será nos termos do clube, não dele.

Depois de ver sua oferta de € 160 milhões pelo atacante ser rejeitada, o Real aumentou o valor oferecido para € 170 milhões, além de mais € 10 milhões de bônus. Segundo informações vazadas do Santiago Bernabéu, este pode ser o limite dos merengues que, em caso de nova negativa, esperariam até janeiro, quando Mbappé, com apenas mais seis meses de contrato, já vai poder negociar com qualquer outra equipe.