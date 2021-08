Cristiano Ronaldo se irrita com rumores sobre futuro: "estão nem aí pra verdade"

A volta para o Real Madrid ou ida para outro clube - inclusive o PSG - é cogitada para o atacante da Juventus

O futuro de Cristiano Ronaldo tem sido assunto na imprensa internacional, mas o atacante não está nada feliz com isso. O português, nesta terça-feira (17), se manifestou nas redes sociais sobre as especulações de sua saída da Juventus, criticou as menções à possível transferência para o Real Madrid ou outro clube.

Desde o final da temporada 2020/21, o futuro de Cristiano Ronaldo na Juventus foi colocado em dúvida, ainda mais considerando que o atual contrato é válido por apenas mais um ano e a renovação ainda não é certa. Ao final de suas férias, porém, o português voltou à Itália e está trabalhando normalmente no clube.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na segunda-feira (16), no entanto, os rumores sobre uma transferência voltaram a ganhar força, com veículos europeus apontando que o jogador quer deixar a Juventus, ao mesmo tempo em que o clube também desejaria se livrar de seu alto salário. Manchester City, PSG e, principalmente, um retorno ao Real Madrid foram especulados.

O jogador, porém, usou suas redes sociais para negar a possibilidade de uma transferência, e se mostrou incomodado com a situação em que está sendo colocado pela imprensa esportiva.

"Estou quebrando o silêncio agora para dizer que não posso permitir que pessoas continuem brincando com o meu nome por aí. Seguirei focado na minha carreira e no meu trabalho, comprometido e preparado para todos os desafios que virão pela frente. O resto? O resto é só conversa", escreveu.

"Quem me conhece sabe o quanto sou focado no trabalho. Mas por causa de tudo o que tem sido dito e escrito recentemente, precisei tomar posição. Mais do que o respeito a mim como homem e jogador, a maneira frívola como o meu futuro tem sido tratado na mídia é um desrespeito a todos os clubes envolvidos nesses rumores, assim como outros atletas e funcionários", continuou.

Além da volta ao Real Madrid, rumores sobre um futuro no PSG ao lado de Neymar e Lionel Messi também têm sido bastante fortes.

Veja a declaração de Cristiano Ronaldo na íntegra:

"Qualquer pessoa que me conhece está ciente de como estou concentrado no meu trabalho. Menos conversa e mais ação, este tem sido meu lema norteador desde o início de minha carreira. Entretanto, em vista de tudo o que foi dito e escrito recentemente, tenho que definir minha posição.

Mais do que o desrespeito por mim como homem e como jogador, a forma frívola como meu futuro é coberto pela mídia é desrespeitosa para com todos os clubes envolvidos nestes rumores, assim como para com seus jogadores e funcionários.

Mais artigos abaixo

Minha história no Real Madrid já foi escrita. Foi gravada. Em palavras e números, em troféus e títulos, em recordes e em manchetes. Está no Museu do Estádio Bernabéu e também está na mente de todos os fãs do clube. E além do que consegui, lembro que nesses nove anos tive uma relação de profundo afeto e respeito pela "paixão merengue", um afeto e respeito que mantenho até hoje, e que sempre vou valorizar. Sei que os verdadeiros fãs do Real Madrid continuarão a me ter em seus corações, e eu os terei nos meus.

Além deste episódio mais recente na Espanha, tem havido notícias e histórias frequentes que me associam a vários clubes em muitas ligas diferentes, sem que ninguém se preocupe em tentar descobrir a verdade real.

Estou quebrando meu silêncio agora para dizer que não posso permitir que as pessoas continuem brincando com meu nome. Continuo focado em minha carreira e em meu trabalho, comprometido e preparado para todos os desafios que tenho que enfrentar. Tudo o mais? Tudo o resto é só conversa."